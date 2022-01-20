Başkan Altay: "Türkiye'yi Daha Güçlü Hale Getirmek İçin Çalışıyoruz" - Son Dakika

Başkan Altay: "Türkiye'yi Daha Güçlü Hale Getirmek İçin Çalışıyoruz"

Başkan Altay: "Türkiye\'yi Daha Güçlü Hale Getirmek İçin Çalışıyoruz"
Son Güncelleme: 20.01.2022 08:27

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kulu ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşlarla buluştu.

Başkan Altay, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Ekici, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver ve AK Parti Kulu İlçe Başkanı Mehmet Karaca ile birlikte Kulu'nun Ömeranlı, Zincirlikuyu, Tuzyaka, Kırkpınar, Kozanlı, Karacadağ, Celep ve Canımana mahallelerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altay, görüş ve talepleri yerinde dinledi.

SON 20 YILDA ÇOK İŞ YAPTIK

Avrupa'da her refahın, her güzelliğin altında bir Afrikalının kanı olduğunu, Türkiye'nin ise kimseyi sömürmediğini ifade eden Başkan Altay, "Son 20 yılda da çok iş yaptık, ülkemizi çok geliştirdik. Şuradan çıkıp Ankara'ya gidene kadar yollara bakın. Biz Türkiye'yi daha güçlü bir hale getirmek için çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada kimsenin güdümünde değiliz. Eskiden kim ne diyor diye bakıyor ondan sonra sözümüzü söylüyorduk. Şimdi biz çıkıp sözümüzü söylüyoruz." dedi.

İNSANIMIZIN FERASETİNE GÜVENİYORUZ

Mahalle ziyaretlerinde talepleri yerinde dinlediklerini kaydeden Başkan Altay, "Burada herkes iyi niyetle çalışıyor. Zor zamanlardayız ama memleket bunu da aşar. Biz insanımızın ferasetine güveniyoruz. Aramızdaki muhabbet daim olsun. Siz bizi gönlünüzden çıkarmayın, biz bütün işleri yaparız. 20 yılda birçok işi hallettiğimiz gibi yine biz halledeceğiz. Siz yeter ki arkamızda durmaya devam edin." ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Kulu Belediyesi'ni de ziyaret ederek Başkan Murat Ünver ile de görüştü.

Kaynak: Bültenler

Hisarcık, Altay, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Altay: 'Türkiye'yi Daha Güçlü Hale Getirmek İçin Çalışıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
09:05 Hakan Peker, Safranbolu'dan Belediye Başkanı Adayı Olacak
08:55 Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün İngiltere yolculuğu başladı! Yeni adresi Championship
08:41 Pentagon: Prigojin'le ilgili ilk değerlendirmemiz onun öldürüldüğü yönünde
08:29 Şarkıcı Ömür Gedik anneanne oldu
08:28 Ülke puanı yükselmeye devam ediyor! UEFA sıralamasında İskoçya'nın ensesine yapıştık
07:57 İstanbul Kağıthane'deki uyuşturucu baskınında çıkan çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu
07:55 Bebek heyecanı yaşayan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinden ilk aile pozu geldi
07:49 Cezaevine teslim olan Trump, sabıka fotoğrafı çekilen ilk başkan olarak ABD tarihine geçti
05:14 Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonunda Polislere Saldırı: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
01:52 Oğluyla oynamayan çocuğun boğazını sıktı... O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 09:27:58. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Altay: "Türkiye'yi Daha Güçlü Hale Getirmek İçin Çalışıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement