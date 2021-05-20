Başkan Altay: "UCLG İsrail zulmüne karşı gereken duruşu sergilemeli" - Son Dakika

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teşkilatın Yönetim Kurulu Ana Tüzük Toplantısında; İsrail'in Filistin'de sistematik olarak sürdürdüğü saldırgan ve işgalci tavra karşı gereken duruşu UCLG olarak sergilemeleri gerektiğini söyledi. Farklı ülkelerden üye belediye başkanlarından oluşan yönetim kuruluna seslenen Başkan Altay, "Bu; insanlık adına, hak ve adalet adına hepimizin ortak görevidir" dedi.

UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin Yönetim Kurulu Ana Tüzük Toplantısına katıldı. Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşmasına İslam dünyasının kalbi ve kutsalı olan Mescid-i Aksa'nın aynı zamanda Müslümanların ilk kıblesi olduğunu belirterek başlayan Başkan Uğur İbrahim Altay, yine kutsal bir Ramazan ayında, İsrail askerlerinin sürekli yaptıkları gibi Mescid-i Aksa'da ibadet eden büyük küçük yüzlerce Müslüman'a saldırdığını hatırlattı. Uğur İbrahim Altay, "Zaten bizim için bir yara olan Kudüs meselesi, bu olayla birlikte daha büyük bir acı haline gelmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Kutsal bir aydasınız, birkaç gün sonra bayram hazırlığı içindesiniz ve dininiz gereği ibadet için gittiğiniz kutsal bir mekanda zalimce saldırıya uğruyorsunuz. İsrail, zaten sistematik şekilde hep var olan saldırılarını hiç kesmeden sürdürüyor; çoluk çocuk yüzlerce insanı katlediyor" dedi.

"İslam dünyası olarak buruk bir bayram yaşadık"

Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan Mahallelerinde Filistin halkının mülklerine el koyan İsrail'in hak sahiplerinin meşru haklarını yok sayarak kanunsuz şekilde evlerinden çıkarıp evlere İsrailli yerleşimcileri yerleştirdiğini kaydeden Başkan Altay, "İnsanlar dedelerinin dedelerinden kalan evlerinden hukuksuzca, zalimce çıkarılıyor. Çıkmak istemeyen Filistinli Müslümanlara; çocuk, kadın, yaşlı demeden zulmediliyor. İsrail'in beşikteki bebekten kadınlara ve yaşlı insanlara kadar katlettiği masumların acılarıyla İslam dünyası olarak buruk bir bayram yaşadık. Bir taraftan Covid-19 insanları zorda bırakırken; bir tarafta insan haklarına aykırı olarak sürekli Müslüman halka zulmeden İsrail, dünyanın canını acıtıyor" şeklinde konuştu.

"İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları durdurmasını istiyoruz"

Barıştan yana çabası olmayan, adil ve kalıcı çözüme yanaşmayan İsrail'in Filistin halkına, mülklerine ve kutsallarına yönelik saldırılarını ve sistematik ihlallerini durdurması çağrısında bulunan Altay, insanlığın ortak mirası olan Kudüs'te insanlık dışı saldırıların sona ermesi için, İsrail'in saldırgan ve işgalci tavrına karşı gereken duruşu UCLG olarak sergilemeleri gerektiğine vurgu yaptı. Altay, "Bu; insanlık adına, hak ve adalet adına hepimizin ortak görevidir. Savaşların ve haksızlıkların sona erdiği, mazlumların ve yetimlerin yüzünün güldüğü bir dünya temenni ediyorum" diye konuştu. - KONYA