Başkan Altay Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığı'na Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Başkan Altay Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

26.05.2022 17:25
Başkan Altay Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Merkezi Konya'da bulunan; Türkiye dahil 14 ülkeden 201 üye belediyeye sahip Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin (AGRICITIES) Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Divan Başkanlığını Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yaptığı genel kurulda; Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tek listeyle gerçekleşen seçimde oy birliğiyle tekrar başkan seçildi.

YEREL YÖNETİMLERİN GÖSTERDİĞİ İRADE CESARET VERİYOR

Başkan Altay, gösterilen güvenden dolayı katılımcılara teşekkür ederek, AGRICITIES'in 2019 yılında kurulan 3 yıllık bir tarihi olduğuna dikkat çekti. Başkan Altay, "Bizi mutlu kılan şey, tarım konusunda özellikle yerel yönetimlerin bir şeyler yapmak ve yaptıklarını bizimle paylaşmak konusunda gösterdikleri irade. Bu bizi cesaretlendiriyor. Bu salonda olanlar, birliğimize üye olanlar dünyanın şu anda en önemli problemi olan gıda güvenliği, tarımsal üretim ve kırsal kalkınma konusunda çok daha güzel işler yapacak. Bundan sonra da inşallah Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği olarak şehirlerimizde iyi örneklerle ilgili toplantılar yapmayı, komisyonlar oluşturmayı ve bu komisyonlarda birlikte daha fazla çalışmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AGRICITIES Genel Kurulu'na Kamerun Yerel Kalkınma Bakanı Georges Elenga Obam, Filipinler Bangsamoro Özerk Bölgesi Ziraat Bakanı Muhammed Şuayb Jacop, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) As Başkanı Hamad Kalkaba, Maldivler İnsan Kaynakları Önceki Dönem Gençlik Spor Bakanı Mohammed Hussain Sahreef, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Türkiye'den ve dünyadan üye belediye başkanları katıldı.

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Kaynak: Bültenler

Türkiye, Konya, Altay, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Altay Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığı'na Yeniden Seçildi - Son Dakika

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