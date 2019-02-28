Başkan Altay, Üniversiteli Gençlerle Buluştu
1 saat önce
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversite öğrencileriyle buluştu.
Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, üniversite öğrencileriyle buluştu. Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat
Kampüsü içinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu Alaaddin Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencileri ziyaret eden Başkan Altay, gençlerin fikirlerine önem verdiklerini söyledi.
Yeni dönemde de gençlerle ilgili projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Altay, öğrencilerle bir süre masa tenisi oynadı.
Altay'a ziyaretinde, Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı
, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz
ve partililer eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:05 Kaynak: AA
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