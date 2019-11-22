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Başkan Altay vatandaşlarla bir araya geldi

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Cuma Buluşmaları' kapsamında Meram ilçesinde bulunan Ateş Baz-ı Veli Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Altay vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Cuma Buluşmaları' kapsamında Meram ilçesinde bulunan Ateş Baz-ı Veli Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.


Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Altay, her fırsatta bir araya gelmeye önem verdiklerini söyledi. Bu sayede hem hasbihal ettiklerini hem de talepleri yerinde değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Altay, "Şehrimizin dört bir yanında vatandaşlarımızla bir araya gelerek istişare ediyoruz. Şehrimizin yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalarımızı paylaşıyor, projeleri birlikte hayata geçiriyoruz. Bu da hizmetlerimizdeki bereketi artırıyor. Her zaman yanımızda olan ve bizimle aynı duyguyu paylaşan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Altay'a, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular eşlik etti. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Meram, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:16 Kaynak: İHA
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