Başkan Altay Vatandaşlarla Buluştu
1 saat önce
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay vatandaşlarla buluştu.
Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
vatandaşlarla buluştu.
Büyükşehir Belediye binasında, vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinleyen Başkan Altay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gönül belediyeciliği düsturu ile her fırsatta kent sakinleri ile buluşmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.
"Vatandaşlarımızın taleplerini, fikirlerini, projelerini dinlemeye büyük önem veriyoruz. Bu buluşmalar bu anlamda oldukça faydalı ve verimli geçiyor." diyen Altay, Konya'nın geleceği için ortak akıl ile karar verme adına vatandaşlarla buluşmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.
Başkan Altay'a AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Dinler eşlik etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:19 Kaynak: AA
Sırtına Sobasını Bağladı ve Tablada Nohutlarını Sattı
Komisyoncunun "Çin Kestanesi" İsyanı: Yerli ve Milli Kestanemizi Yemeliyiz
Sosyal Medyadan Canlı Yayın Yapan Kişi, Takipçilerinin Gözü Önünde Kendini Astı
Poşet Paralı Olunca Vatandaşlar Tanesi 30 Liradan Satılan Sepete Akın Etti