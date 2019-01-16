Son Dakika Haberleri: Başkan Altay Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Altay Vatandaşlarla Buluştu

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay vatandaşlarla buluştu.

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay vatandaşlarla buluştu.

Büyükşehir Belediye binasında, vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinleyen Başkan Altay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gönül belediyeciliği düsturu ile her fırsatta kent sakinleri ile buluşmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"Vatandaşlarımızın taleplerini, fikirlerini, projelerini dinlemeye büyük önem veriyoruz. Bu buluşmalar bu anlamda oldukça faydalı ve verimli geçiyor." diyen Altay, Konya'nın geleceği için ortak akıl ile karar verme adına vatandaşlarla buluşmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Başkan Altay'a AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Dinler eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:19 Kaynak: AA

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