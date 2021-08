Başkan Altay ve Başkan Kavuş, Meram'ın üç mahallesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın mahalleleri Sağlık, Kızılören ve Sefaköy'de vatandaşlarla buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Meram Belediye Başkanı Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular Meram'ın Sağlık, Kızılören ve Sefaköy Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde hemşehrileri ve muhtarlar ile görüşen başkanlar, mahallelerin sorunlarını istişare edip yapılacaklar hakkında mahallelilere bilgi verdi. Hemşehrilerinin istek, talep ve beklentilerini de dinleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iki buçuk yıllık dönemde ortaya koydukları yoğun ve uyumlu çalışmalar neticesinde merkeze uzak mahallelere ciddi oranda yatırım götürüldüğünü hatırlattı. Yaptıkları bu ziyaretler ve hemşehrileriyle gerçekleştirdikleri sohbetler sayesinde yapılan her çalışmanın daha da bereketlendiğini belirten Altay, "Hemşehrilerimizle muhabbetin, karşılıklı dua almanın hatta sadece hal hatır sormanın bile bereketini yaşıyoruz. Gittiğimiz her mahallemizde bizlere gönlünü açan her bir hemşehrime teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Altay'a bugüne kadar Meram için gösterdiği hassasiyeti, desteği ve bu ziyaretleri için teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da ziyaretler hakkında yaptığı açıklamada, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Meram'ı bugüne kadar hiç yalnız bırakmadı. Her zaman Meram için daha fazla ne yapabilirizin derdinde oldu. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretler de bu düşüncesinin sonuçlarından biri. Meram'ımızın derdiyle dertlenen, hemşehrilerimin talep ve isteklerini önemseyen başkanımıza tüm Meram adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KONYA