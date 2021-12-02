Başkan Altay ve Başkan Kavuş Kavak, Hatunsaray ve İnlice mahallerini ziyaret etti - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay beraberinde Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile ilçeye bağlı Kavak, Hatunsaray ve İnlice mahallelerini ziyaret etti.

Meram Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Altay ve Kavuş vatandaşların isteklerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Altay, "Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ile Kavak, Hatunsaray ve İnlice mahallelerimizde ikamet eden hemşerilerimizle buluştuk. Konya'da tüm kurumlarımızla ortak hareket ederek çalışıyor, bunun karşılığını da hemşerilerimizin sevgisiyle karşılaşıyoruz. Gönül Belediyeciliği en çok Konya'mıza yakışıyor." dediği ifade edildi.

Yine açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Kavuş da, merkeze uzak kalan mahalleleri ihmal etmediklerini belirterek,"Meram'da yapılan çalışmaların karşılığı olarak hemşerilerimizin duaları bizlere yetiyor. Çalışmalarımıza yön veren ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dediği kaydedildi.