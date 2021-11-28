Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı, Ardıçlı TOKİ'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı, Ardıçlı TOKİ'de incelemelerde bulundu

28.11.2021 13:24
Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı, Ardıçlı TOKİ'de incelemelerde bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, TOKİ tarafından Ardıçlı bölgesinde yapımı sürdüren konutlarda incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, TOKİ tarafından Ardıçlı bölgesinde yapımı sürdüren konutlarda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ardıçlı'da 4 bin konutluk yürütülen projenin ilk etaplarının teslim edilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Altay'ın, "Burada adeta yeni bir mahalle inşa edildi. 20 bine yakın hemşehrimizin yaşayacağı alanda ilk etap teslimleri başladı. İnşallah diğer etaplar da 2022 yılı ortalarında tamamlanmış olacak. Burada alt gelir grubundan insanlarımız, Organize Sanayi Bölgesi çalışanları, şehit ve gazi ailelerinin bulunduğu bir yaşam alanı oluşturuldu. Konya'daki kira fiyatlarına ve gayrimenkul fiyatlarına etki edecek bir proje hayata geçiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Altay, proje kapsamında camilerin ve altyapı alanlarının TOKİ Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiğine değinerek, şunları aktardı:

"Biz de Büyükşehir olarak Selçuklu Belediyemizle buradaki sosyal alanlarla ilgili çalışma yürütüyoruz. İçerisinde yüzme havuzu, spor salonu ve Bilgehane'nin olacağı bir kompleks yapacağız. Pazar alanlarının yapılması ve diğer işleri de Selçuklu Belediyemiz yürütecek. Burada yaşayacak insanlarımıza Konya standartlarında bir yaşam alanı oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca ulaşımla ilgili çalışmalara da başladık. Şu anda 61 numaralı hattımız seferlerine başladı. Hayat burada devam ettikçe biz de sefer sayılarını artırarak vatandaşlarımız için herhangi bir mağduriyet oluşmadan yaşamlarını devam etmesini arzu ediyoruz."

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise belediye olarak konutların tamamlanmasıyla sıfır atık, peyzaj, sosyal tesis, sağlık tesisi, okul yapımı gibi çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı, Ardıçlı TOKİ'de incelemelerde bulundu
Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı, Ardıçlı TOKİ'de incelemelerde bulundu
Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı, Ardıçlı TOKİ'de incelemelerde bulundu
Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı, Ardıçlı TOKİ'de incelemelerde bulundu
Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı, Ardıçlı TOKİ'de incelemelerde bulundu

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı, Ardıçlı TOKİ'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

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