Başkan Altay ve İlçe Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Türkiye'de büyükşehirler arasında en yüksek oyla seçilen Uğur İbrahim Altay ile Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe belediye başkanları mazbatalarını aldı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Türkiye'de büyükşehirler arasında en yüksek oyla seçilen Uğur İbrahim Altay ile Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe belediye başkanları mazbatalarını aldı. Başkan Altay, "Cumhurbaşkanımız, Konya'ya geldiğinde bizi Konyalılara emanet etmişti. Konyalılar, bu emanete sahip çıktılar. Tüm Konya halkına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



Mazbatasını Konya İl Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Serhat Şen'den alan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın suhuletli ve sükunetli bir seçim süreci yürüttüğünü belirterek, "Bugün de mazbatalarımızı aldık. Süreçte emeği olan AK Parti ve MHP İl Başkanlarımızın şahsında tüm teşkilat mensuplarına, milletvekillerimize, bakanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız, Konya'ya geldiğinde Mevlana Meydanı'nda bizi Konyalılara emanet etmişti. Konyalılar, bu emanete sahip çıktılar. Büyükşehirler içerisinde en yüksek oyla görevi bize tevdi ettiler. Bundan sonra tüm Konya'nın belediye başkanları olarak şehrimize hizmet edeceğiz. Meydanda Cumhurbaşkanımız Konya'yı da bize emanet etmişti. Şimdi biz de bu emanete sahip çıkmak için gece gündüz demeden gayret edeceğiz. İnşallah 5 yıl boyunca şehrimize, ilçe belediye başkanlarımızla koordineli bir şekilde önemli hizmetleri yürütürüz. Tekrar tüm Konya halkına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



"Sonuç bereketli oldu"



AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, yerel seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, Cumhur İttifakı'yla oluşan uyumlu birlikteliğe dikkat çekti. Sorgun, "Sonuç çok bereketli oldu, şükürler olsun. Sayın başkanlarımız daha yeni mazbatalarını alarak hizmet için kollarını sıvadılar. Deyim yerindeyse daha mürekkebi kurumadı ama birazdan temel atma törenine geçecekler. Artık seçim geçti, şimdi çalışma zamanı" diye konuştu.



"Konya'da 29 belediyeyi birlikte kazandık"



AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, "Cumhur İttifakı olarak 31 ilçemizin 28'inde seçimleri kazandık ve Büyükşehir'imizle birlikte 29 belediyeyi aldık. Ben bu dönemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel çalışmalardı. Sonuç da güzel oldu hamdolsun. Seçilen ve bugün mazbatalarını alan tüm başkanlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



"Cumhur ittifakı önemli bir aşamaya geldi"



MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de Konyalılara Cumhur İttifakı'na vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek, "31 Mart seçimleri son derece önemliydi. Bu anlamda artık milletimizin de desteği ile Cumhur İttifakı'mız ayakları üstünde durabilen, sağlam adımlar atabilen, 2023 lider ülke Türkiye olması noktasında hedeflerini gerçekleştirir bir hal almıştır" ifadelerini kullandı.



Selçuklu, Meram ve Karatay belediye başkanları mazbatalarını aldı



Mazbatasını alan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Bizleri en yüksek oy oranıyla Karatay belediye başkanlığına seçen çok değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.



Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, "Hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Beklentinin yüksek olduğunun ve görevimizin zorluğunun farkındayız. İnşallah beş yıl boyunca da bu sorumluluğun bilincinde olarak hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, "Konyalı hemşehrilerimiz gerekeni yaptı, artık hizmet etme zamanı. Önümüzde beş yıllık bir dönem var. İnşallah bu beş yıl içerisinde Konya'mıza en iyi hizmetleri yapmanın gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu. - KONYA

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