Başkan Altay ve Kılca'dan mahalle ziyaretleri - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile Karatay ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Altay, Hayıroğlu, Ovakavağı, İsmil ve Yarma mahallelerine yaptığı ziyaretlerde 31 ilçede, alt yapı başta olmak üzere her alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sadece bu yıl Konya genelinde 400 kilometre mahalle yolu çalışması yaptıklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"İlçe belediye başkanlarımızla koordineli ve uyumlu şekilde şehrimiz için gece gündüz çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin duası ve desteği çalışmalarımızda bereketi artırıyor. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."