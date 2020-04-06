Başkan Altay video konferansla basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Başkan Altay video konferansla basın toplantısı düzenledi

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Başkan Altay video konferansla basın toplantısı düzenledi, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Koronavirüse karşı aldıkları tedbirler ile vatandaşlara ve esnafa yönelik gerçekleştirdikleri sosyal destek çalışmalarını anlatan Başkan Altay, Konya'da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini ifade etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya basınıyla video konferans üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Başkan Altay, yeni tip korona virüs tedbirlerinin ve bu kapsamda yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında 50 ekip ve 110 personelle toplu ulaşım araçları başta olmak üzere şehrin genelinde çok geniş kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması yürüttüklerini söyledi.


"Mücadeleyi titiz ve kararlı şekilde yürütüyoruz"


Başkan Altay, virüse karşı Konya genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için ilgili bakanlıklar ve Valilikçe daha önce alınan tedbirler çerçevesinde titiz ve kararlı bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nın beraberlik için önemli bir adım olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Biz Bize Yeteriz Türkiye başlığı ile başlatılan kampanya hayırseverlerimizle dar gelirli vatandaşlarımızın arasında köprü vazifesi görecektir. Konya Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, sanayicilerimiz, hemşehrilerimiz hep birlikte destek veriyoruz. Bu vesile ile tüm hayırseverlerimizi Milli Dayanışma Kampanyası 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


"Şu anda en önemli konu evlerde aşın kaynaması"


Salgın nedeniyle Konya'da şu anda en önemli konunun ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermek olduğunu vurgulayan Başkan Altay, dün ihtiyacı olmayan kişilerin bugün ihtiyaç sahibi konumuna düştüğünü belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin listesinde 20 bine yakın ihtiyaç sahibi bulunduğunu ve bu kişilere Sosyal Kart aracılığıyla normal zamanlarda yardım yapıldığını kaydeden Başkan Altay, "Ama şimdi sayı iki katına çıktı. Bu insanlar bugüne kadar bizden hiçbir destek almamıştı. Kendi yağlarında kavrulan, devlete, millete, belediyeye karşı tüm sorumluluğunu yerine getiren insanlardı. Bugün ilk kez ihtiyaçları var. Onun için biz de sadece bu işe yoğunlaştık ve bir koordinasyon dahilinde bugünden itibaren Sosyal Kartları dağıtmaya başlıyoruz. Şu anda en önemli konu özellikle yaklaşan Ramazan ayında evlerde aşın kaynaması. Bütün ekonomik gücümüzü buna ayırdık. Merak etmeyin, Allah'ın izniyle herkese yeteceğiz" dedi.


"El uzatmadığımız kimse kalmayacak"


Sosyal yardımları Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarından karşıladıklarını bununla ilgili bir bütçe sorunu olmadığına vurgu yapan Başkan Altay, "Çünkü bahar geldi sahada yapmamız gereken işler vardı onları yapamıyoruz. O işlerin bütçesini de buraya ayırıyoruz. Belki bazı hizmetleri 6 ay, 1 yıl ertelemek zorunda kalacağız. Ama şu anda önceliğimiz insanların evinde aşının kaynaması. Bütün enerjimizi buna harcıyoruz" ifadelerini kullandı.


Belediyeler bazında Türkiye'nin en geniş sosyal destek paketini açıkladıklarını vurgulayan Başkan Altay, "El uzatmadığımız kimse kalmayacak. Sosyal Destek Paketimize 41 bin 259 hemşerimiz için başvuru yapıldı" ifadelerini kullandı.


"Büyükşehir Belediyesi kiracılarından 2 ay kira alınmayacak"


Başkan Altay, "Esnafa ve vatandaşlara destek amacıyla Büyükşehir'in kiracısı olan esnafların kira ödemeleri 2 ay süreyle gecikme zammı olmadan ertelenmişti. Şimdi bunu düzeltiyoruz. Büyükşehir'in kiracılarından 2 ay boyunca hiç kira talep etmeyeceğiz. Erteleme değil, ücretsiz bir dönem olacak" diye konuştu.


Esnaf ve iş yerlerine yönelik desteklemeler -


Bu süreç içinde KOSKİ abonelerinin suyunun hiçbir sebeple kesilmeyeceğini kaydeden Başkan Altay, "Suyu kesik olan abonelerimizin su kullanımı tekrar sağlanıyor. Yine vatandaşlarımızın ve esnafımızın bu süreçte mağdur olmaması için su fiyatlarını 2019 rakamlarına geri çektik. İş yeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalanların evlerinden 2 ay boyunca su ücreti alınmıyor. 1 Nisan'dan itibaren, Esnaf Odalarımızın Esnaf Bilgi Sistemi'ne kayıtlı tüm esnafımız 2 ay boyunca işyerinden suyu ücretsiz kullanacak" dedi.


"Günde yaklaşık 45-50 bin adet maske dağıtmayı hedefliyoruz"


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korona virüs önlemleri çerçevesinde toplu ulaşım kullananlara maske dağıtmaya başladıklarını kaydeden Başkan Altay, "Günde yaklaşık 45-50 bin adet maske dağıtmayı hedefliyoruz. Alınan son önlemler çerçevesinde şehir merkezinden ilçelerimize yapılan toplu ulaşım seferlerini geçici olarak sonlandırdık" diye konuştu.


"Evde kalın, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" çağrısını yineleyen Başkan Altay, "Moral ve motivasyonumuzu üst seviyede tutarak, resmi kaynaklar dışında yazılanlara itibar etmemeliyiz. Tüm bu çalışmalarla Konya'mızda sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bu çalışmalarda bize destek ve dua eden hemşerilerimize ve canla başla çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.


Başkan Altay, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da cevapladı. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Konya, Altay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:03 Kaynak: İHA

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