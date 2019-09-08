Başkan Altay: "Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler, aileler ve eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Altay mesajında, "Tatil dönemleri dahil olmak üzere çocuklarımızın ve gençlerimizin 12 ayını kapsayan yeni düzenleme ile başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Milletimizi ve ülkemizi güvenle geleceğe taşımak, müreffeh milletler arasında yer almak ancak iyi bir eğitim ile mümkündür. Bilginin kartopu misali her geçen gün katlanarak arttığı, teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği gününüzde çocuklarımızın çağın şartlarında tam donanımlı, kültürel dokumuza uyumlu ve ahlaklı bireyler olarak yetişebilmeleri için hep birlikte gayret göstermeliyiz. Hükumetimizin 2023 vizyonu çerçevesinde 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmemiz ancak araştıran, sorgulayan, faydalı bilgiye ulaşma becerisine sahip, kendi öz değerlerimizle donanmış, inançlı bir gençlikle mümkün olabilecektir. Devletimiz son yıllarda bütçe içerisinde en büyük pay milli eğitime ayırmaktadır. Hem devletimizin hem de yerel yönetimlerimizin katkıları ile okul ve derslik yapımı başta olmak üzere her alanda tam bir seferberlik hali mevcuttur. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Konya'da birçok okulumuzun yapımını, mevcut birçok okulun bakımını gerçekleştirdik. Okullarımızda kütüphaneler açarak öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamaya gayret ettik. Yaz aylarında 70 binden fazla öğrencimize yönelik faaliyetler düzenledik. Medeniyet Okulu gibi yıl boyu devam eden önemli projeler yürütüyoruz. Eğitime ve öğrencilerimize yönelik tüm çalışmalarımız artarak devam edecek. Bu duygularla, ilk kez okula başlama heyecanı yaşayan öğrencilerimiz başta olmak üzere yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, tüm çocuklarımıza başarılı bir gelecek temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA