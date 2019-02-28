Başkan Altay, Yeni Müslüman Olan Amerikalıları Ağırladı
1 saat önce
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam ve İslam kültürünü yakından tanımak için Konya'ya gelen yeni Müslüman olmuş Amerikalı heyeti misafir etti.
Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, İslam ve İslam kültürünü yakından tanımak için Konya'ya gelen yeni Müslüman olmuş Amerikalı heyeti misafir etti. Washington
Diyanet İmamı Ali Tos'un rehberliğinde Müslümanlığı seçen 16 kişilik Amerikalı heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
'ı makamında ziyaret etti.
Başkan Altay, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birinde İslamiyet ile müşerref olmalarının onlar için büyük bir müjde olduğunu söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altay, "Konya İslam'ın en güzel yaşandığı Anadolu şehirlerinden birisidir. Tabii keşke imkan olsa da Ramazan ayında gelebilseniz. O zaman tüm şehrin nasıl oruç tuttuğunu, nasıl iftara ve sahura tüm şehrin hazırlandığını, şehirde yaşayan tüm canlıların, kuşların, kedilerin, köpeklerin bile adeta buna riayet ettiğini görebilirsiniz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:31 Kaynak: AA
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