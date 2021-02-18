Başkan Altay: "Yeni Sanayi'nin temelinin atılması Konya için bir milattır" - Son Dakika

Başkan Altay: "Yeni Sanayi'nin temelinin atılması Konya için bir milattır"

18.02.2021 15:49

Başkan Altay: "Yeni Sanayi'nin temelinin atılması Konya için bir milattır" Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınacağı; geçtiğimiz gün temeli atılan Konya Yeni Sanayi Sitesi'nin Konya için önemli bir milat olduğunu söyledi.

Başkan Altay: "Yeni Sanayi'nin temelinin atılması Konya için bir milattır"

KONYA - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınacağı; geçtiğimiz gün temeli atılan Konya Yeni Sanayi Sitesi'nin Konya için önemli bir milat olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin en büyük sanayi taşıma projelerinden biri olan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin Konya Yeni Sanayi Sitesi'ne taşınmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Başkan Altay, tüm İslam aleninin Regaip Kandilini kutlayarak konuşmasına başladı.

"Yeni Sanayi'nin temelinin atılması önemli bir milattır"

Projeleri açıklarken verdikleri sözleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, sadece verdikleri sözleri değil, Konya'ya daha fazlasını kazandırmanın gayreti içinde olduklarını söyledi. Başkan Altay, "Yeni Sanayi Sitesi'nin temelinin atılması önemli bir milattır. Çünkü Eski Sanayi ve Karatay Sanayi mevcut durumu ile adeta yaşamı sonlanmış, bir ölü haline gelmişti ama cenaze merasimi gerçekleştirilememişti. Pazartesi günü bunu gerçekleştirdik elhamdülillah. Konya'nın bu önemli sorununun çözümü için önemli bir adım atılmış oldu. Fiziki yapısıyla hem çalışanlarımıza hem sanayiye hizmet için gelen vatandaşlarımıza hizmet etmekten öte bir hali ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca Konya'nın merkezinde görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine etki eden bir faktör inşallah yeni sanayi alanına taşınmış olacak" dedi.

"Esnafla tam mutakabat sağlandı"

Eski Sanayi dönüşümünün nasıl başladığını da anlatan Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti: "Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'de 1 milyon metrekarelik alanda 800 bin metrekare taşınacak alan bulunuyor. Burada 2 bin 858 esnafımızla yaptığımız çalışmaların ilk başında öncelikle Sanayi Kentsel Dönüşüm Derneği kuruldu. Bu dernek vasıtasıyla esnafımızın tamamı ile görüşme gerçekleştirildi. Buradaki amacımız sanayi mülkiyet sahiplerinden ayrı olarak içinde çalışan tüm meslek gruplarıyla beraber hayatlarını devam ettirebilmeleri için aynı şekilde yeni bir yere taşınmaktı. Görüşmeler sonunda mutabakat sağlandı ve ön protokol imzalandı. O protokol ile de devamında yapılan çalışmalarla hem hak sahipleri belirlendi, hem de ödeme şartları belirlendi. Ödeme için de esnafımıza 36 aydan 120 aya kadar vade imkanı sunuldu. Böylece özellikle kiracı olarak Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin kahrını çeken esnafımız, uygun şartlarda iş yeri sahibi olma imkanına kavuşmuş oldu. 2 bin 856 kişiden 2 bin 653 kişi ön başvuruda bulundu. Bunlardan sadece 300 tanesi mülk sahibi, kalanların tamamı kiracı, ilk kez işletme sahibi olacak. Bunun da altını mutlaka vurgulamak istiyorum."

"Görevimiz şehrin gelişimine katkı sağlamak, sorunları çözmek"

Yeni sanayi alanı için Konya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçen 2 milyon 80 bin metrekarelik alanın TOKİ'ye devredildiğini vurgulayan Başkan Altay, "Bu 2 milyon metrekarelik alanın rayiç bedeli yaklaşık 1,5 milyar lira. Konya Büyükşehir olarak bu projeye katkı sunmak ve esnafımızın dükkan sahibi olması adına bu 2 milyon 80 bin metrekarelik alan emlak beyan değeri olan yaklaşık 60 milyon lira bedelle TOKİ'ye devrettik. Bunu hem şehrimiz ve esnafımız için bir fedakarlık olarak gerçekleştirdik. Aynı olayı ASELSAN Konya'nın kurulması ve oranın Teknoloji Endüstri Bölgesi olması konusunda da fedakarlık gösterdiğimiz gibi. Çünkü Konya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli görevlerinden birisi de bu şehrin gelişimine katkı sağlamak, bu şehrin sorunlarını çözmek. TOKİ de 1 milyar liranın üzerinde buraya 2 yıl içinde bir yatırım gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

En büyük sanayi dönüşüm projelerinden

Projenin Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük sanayi dönüşüm projelerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Altay, şunları söyledi: "800 bin metrekarelik bir alanda 2 bin 850 hak sahibinin olduğu bir yerde bunu başarabilmek çok zor bir iştir. Burada bir teşekkürü de sanayicilerimize ve esnafımıza yapmak istiyorum. 2 bin 850 ile başladığımız işe 2 bin 550 kişiyi taşıyarak yani yüzde 90 oranda başarılı olmuş olduk. Süreçte herhangi bir kırgınlık, herhangi bir tartışma, hiçbir sorun yaşamadık. Konyalı sanayiciye, Konyalı esnafa tüm Konya adına teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız cesaretle bu süreci tamamladık. Süreç tamamlandığında 800 bin metrekarelik alanda bir yıkım gerçekleştirerek orada Konya'ya yakışır bir proje yapacağız. İkincisi; Konya kendine yakışır yeni bir sanayi kazanmış olacak. Yeni sanayi, eskisinin yaklaşık 2 buçuk katı büyüklüğünde; yürüyüş yolları, bisiklet yolları, otopark alanları, eğitim kurumu alanları bulunuyor. Yollarla ilgili 1 milyon metrekarelik alanın tamamının yapım bedeli TOKİ tarafından gerçekleştiriliyor. Bununla ilgili ücretlerin hiçbirisi esnafımıza yansıtılmadı. Yani esnaf sadece kendisi için yapılan kapalı alanın arsa bedelini ve inşaat maliyetini ödüyor. Tüm altyapı giderleri TOKİ tarafından bedelsiz şekilde karşılanacak."

"Sefer bizden zafer Allah'tan"

Göreve geldikleri günden beri hayata geçirdikleri ve devam eden projeler hakkında bilgi verdiği konuşmasında yakında zamanda iki müjde daha açıklayacaklarını belirten Başkan Altay, "İnşallah bir sonraki toplantıda sizlere yine Konya için çok önemli olan cephanelik mühimmat depolarıyla ilgili yeni bir müjde sunacağız. Oradaki süreçte artık sona yaklaşıldı. Hepimizin bir şekilde misafirlerini götürdüğü Akyokuş'ta bir projemiz tamamlanmak üzere. Ona da bu yıl başlamayı planlıyoruz. 2020 pandemi şartlarından dolayı zor bir süreçti ama biz durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah Konya'nın yarınları çok daha güzel olacak. Biz gayret ediyoruz, çabalıyoruz. Sefer bizden zafer Allah'tan" ifadeleriyle konuşmasını bitirdi.

Başkan Altay: Yeni Sanayi'nin temelinin atılması Konya için bir milattır
Başkan Altay: Yeni Sanayi'nin temelinin atılması Konya için bir milattır
Başkan Altay: Yeni Sanayi'nin temelinin atılması Konya için bir milattır
Başkan Altay: Yeni Sanayi'nin temelinin atılması Konya için bir milattır

Uğur İbrahim Altay, Türkiye, Altay, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Altay: 'Yeni Sanayi'nin temelinin atılması Konya için bir milattır' - Son Dakika


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