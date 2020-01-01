Başkan Altay yeni yılın ilk gününde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Altay yeni yılın ilk gününde vatandaşlarla buluştu

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya üzerinden Büyükşehir Belediyesine çay içmeye davet ettiği vatandaşlarla 2020 yılının ilk gününde bir araya geldi.

Başkan Altay yeni yılın ilk gününde vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya üzerinden Büyükşehir Belediyesine çay içmeye davet ettiği vatandaşlarla 2020 yılının ilk gününde bir araya geldi.


Vatandaşların taleplerini ve fikirlerini dinleyen Başkan Altay, "2019 yılında önemli projeleri ve yatırımları Cumhurbaşkanımızın teveccühleri, hemşehrilerimizin katkılarıyla hayata geçirdik. Başarımızda hemşehrilerimizin payı büyük. 2020 yılında da aynı azim ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Başkan Altay'ın sosyal medya hesaplarından dün yaptığı, "1 Ocak Çarşamba günü saat 13.00-15.00 arası vakti müsait olan hemşehrilerimi Belediyemize çaya davet ediyorum. Birlikteliğimiz 2020'nin bereketi olsun inşallah" paylaşımına çok sayıda Konyalı karşılık vererek belediyeye geldi. Vatandaşlar, Başkan Altay ile Büyükşehir Belediyesinde çay içerek taleplerini iletirken, Başkan Altay da belediyede misafir ettiği Konyalıları tek tek dinledi. Şehrin yönetiminde ve karar alma aşamalarında toplumun her kesimi ile bir araya gelmeye büyük özen gösterdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Yeni yılın ilk gününde de hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Belediye hizmetlerindeki başarımızı hemşehrilerimizle ilişkilerimize borçluyuz. Çay davetimize icabet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.


Konya'ya ve Konyalılara hizmet etmenin gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirten Başkan Altay, "Geride bıraktığımız 2019 yılında önemli projeleri ve yatırımları Cumhurbaşkanımızın teveccühleri, hemşehrilerimizin katkılarıyla hayata geçirdik. Başarımızda hemşehrilerimizin payı büyük. İnşallah 2020 yılında da aynı azim ve kararlılıkla gece gündüz demeden çalışarak, ortak akıl, birlik ve beraberlik içinde şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Konya, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
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