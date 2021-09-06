Başkan Altay Zabıta Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünü kutladı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nda görevli personelle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zabıta Teşkilatı'nın 195'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'ndaki zabıtalarla bir araya geldi. Başkan Altay, "Görevimiz; şehirdeki düzeni sağlamak, haklı ve haksız arasındaki adaleti korumak, işini düzgün yapan esnafımıza sahip çıkmak, hem ticari hayatın devam etmesini hem de insanımızın rahatça hayatlarına devam edebilecekleri bir şehir oluşturmak. Zor bir görev yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Sizlere Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gösterdiğiniz başarılardan dolayı hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bir şehre girildiğinde o şehrin güzelliğinin parkları, bahçeleri olduğunu ama bir taraftan da düzenin ve intizamının da önemli olduğunu aktaran Başkan Altay, "Konya, Türkiye'nin en güzel, en tertipli şehirlerinden birisi. Görevimizi layıkıyla yürütürken bir taraftan da güler yüzle işimizi yapmak zorundayız. İşlerimizi yaparken nezaketi, Hazreti Mevlana'nın şehrinde olduğumuzu unutmadan görevimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte, el birliğiyle yürüteceğiz. Zabıta Haftanızı kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA