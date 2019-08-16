Son Dakika Haberleri: Başkan Altay, Zafer Sanayi'nde esnafla buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Altay, Zafer Sanayi'nde esnafla buluştu

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Zafer Sanayi Zafer Camisi'nde vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi.

Başkan Altay, Zafer Sanayi'nde esnafla buluştu, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Zafer Sanayi Zafer Camisi'nde vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Altay, Zafer Sanayi Zafer Camisi'nde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ile birlikte namazın ardından esnafların ve vatandaşların Cumasını tebrik etti.

Cuma Buluşmalarının güzel bir geleneğe dönüştüğünü belirten Başkan Altay, "Bu vesileyle Cuma gününün rahmet ve bereketine ortak oluyoruz, hemşehrilerimizle hasbihal etme fırsatı buluyoruz. Hemşehrimizden aldığımız güçle şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA
Uğur İbrahim Altay, Konya, Altay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 16 Ağustos 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Meteorolojiden Marmara uyarısı! Sağanak yağış geliyor Ayakkabı kutularından tabanca çıktı Aydos Ormanı'nda kan donduran cinayet! İşitme engelli genç, boğazı kesilerek öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:27:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Altay, Zafer Sanayi'nde esnafla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]