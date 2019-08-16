Başkan Altay, Zafer Sanayi'nde esnafla buluştu
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Zafer Sanayi Zafer Camisi'nde vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi.
Konya Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:51 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, Cuma Buluşmaları kapsamında Zafer Sanayi Zafer Camisi'nde vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, Cuma Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Altay, Zafer Sanayi Zafer Camisi'nde Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı
, AK Parti
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan
Özer ve Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ile birlikte namazın ardından esnafların ve vatandaşların Cumasını tebrik etti.
Cuma Buluşmalarının güzel bir geleneğe dönüştüğünü belirten Başkan Altay, "Bu vesileyle Cuma gününün rahmet ve bereketine ortak oluyoruz, hemşehrilerimizle hasbihal etme fırsatı buluyoruz. Hemşehrimizden aldığımız güçle şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA
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