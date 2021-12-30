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Konya'da zeytin üretimi için pilot uygulama başladı - Son Dakika

Konya'da zeytin üretimi için pilot uygulama başladı

30.12.2021 10:59
Konya'da zeytin üretimi için pilot uygulama başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hadim ve Güneysınır ilçelerinde 30 dekarlık alanda zeytin üretimi yapmak için çiftçiye yüzde 100 hibe desteğiyle zeytin fidanı desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hadim ve Güneysınır ilçelerinde 30 dekarlık alanda zeytin üretimi yapmak için çiftçiye yüzde 100 hibe desteğiyle zeytin fidanı desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretimde katma değeri yüksek ürünler üretmek, iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak tarımsal üretimi daha sürdürebilir kılmak amacıyla yeni projeler üretmeye devam ettiklerini bildirdi.

Konya genelinde yeni ürün desenleri oluşturmak için pilot uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Tıbbi aromatik bitkiler, arpa ve buğday başta olmak üzere susuz tarım modeliyle ilgili Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Son yıllarda dünyada sağlıklı yaşam ve beslenmeye artan ilgiyle sofralık zeytin ve zeytinyağı üretim ve tüketiminin önemi de oldukça arttı. Biz de katma değeri yüksek, kurak iklim şartlarına dayanıklı ve uzun ömürlü olan zeytin üretimi ile ilgili Hadim ve Güneysınır ilçelerimizdeki 30 dekarlık alanda pilot uygulamaya başlıyoruz. Amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın alternatif ürünler ekmesini ve yaşadıkları bölgede gelirlerinin artmasını sağlamak. Başlattığımız pilot uygulamanın Konya ve bölge insanı için hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz."

Proje ile mikro klima iklimine sahip Göksu Havzası'nda tüplü, sertifikalı zeytin fidanı dikiminin gerçekleştirilmesi için yüzde 100 hibeyle destekleme yaptıklarını aktaran Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu destekleme ile zeytin üretimini, bölgede yetiştirilen kiraz, üzüm ve şeftali gibi meyvelerin yanında özellikle kullanılmayan atıl arazilerin değerlendirilmesi için alternatif ürün olarak özendirmeyi ve ürün artışı sağlamayı hedefliyoruz. Alternatif ürünlerin olumlu sonuç vermesi ve maksimum ürün verimi elde etmek için ziraat mühendislerimiz de günlük olarak çiftçilere yerinde hastalık ve zararlılarla mücadele, budama ve modern sulama eğitimleri de veriyor."

Konya'da zeytin üretimi için pilot uygulama başladı
Konya'da zeytin üretimi için pilot uygulama başladı
Konya'da zeytin üretimi için pilot uygulama başladı
Konya'da zeytin üretimi için pilot uygulama başladı
Konya'da zeytin üretimi için pilot uygulama başladı

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Büyükşehir Belediyesi, Güneysınır, Pilot, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da zeytin üretimi için pilot uygulama başladı - Son Dakika


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