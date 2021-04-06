Başkan Altıkulaç: "Dedikodu yapmak gibi kaybedecek zamanımız yok" - Son Dakika

Başkan Altıkulaç: "Dedikodu yapmak gibi kaybedecek zamanımız yok"

06.04.2021 15:39
Başkan Altıkulaç:

Görev süresini değerlendiren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, dedikodu yaparak kaybedecek zamanlarının olmadığını belirterek çalışmalarına hız kaybetmeden devam edeceklerini kaydetti.

Görev süresini değerlendiren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, dedikodu yaparak kaybedecek zamanlarının olmadığını belirterek çalışmalarına hız kaybetmeden devam edeceklerini kaydetti.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, görevde bulunduğu iki yılını değerlendirerek, "31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde ilçemiz halkının büyük bir teveccühü ile göreve gelmemizin ikinci sene-i devriyesinde bizi bu göreve layık gören tüm Devrekanili hemserilerime en kalbi duygularımla bir kere daha sonsuz teşekkür ediyorum. Görevde olduğumuz süre içerisinde hiç bir ayrıcalık gözetmeden elimizden geldiği kadarıyla ilçe halkımızın tamamını kucaklayarak görev yapmaya çalıştık ve bundan sonrada bu ruh hali ile görevimizi yapmaya çalışacağız. Her zaman dediğimiz gibi geçmişi irdelemek, dedikodu yapmak gibi bize zaman kaybettirecek işlerle asla uğraşmayacağız. Bizim hizmet yolunda kaybedecek zamanımız yoktur. Mesele memleket meselesidir. Yarınımızın teminatı olan çocuklarımıza güzel bir Devrekani bırakmak bizim en büyük arzumuzdur" dedi.

İki yıl önce seçmenlerin karşısına 23 adet proje ile çıktıklarını ve bunların çoğunu yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Altıkulaç, "Seçmenimizin karşısına çıktığımız 23 adet projemizden; ana yollarımızda iyileştirme çalışmaları, organize hayvancılık projemizde son aşamaya gelmiş olmamız, İlçemize 8 bin 173 metre uzunluğundaki yeni bir su ishale hattımızın döşenmiş olması, İlçemize Gençlik Merkezi kazandırılması, Sosyal Hizmetler Biriminin oluşturulması, Belediyemize 4 adet hizmet aracı kazandırılması, ilçe stadının yenilenmesi, ana caddelerimizde görsel aydınlatma çalışmalarımız, 7 kilometre sıcak asfalt çalışmamız, 8 kilometre mucur asfalt çalışmamız, ilçemiz küçük sanayi sitesinin kamera çalışmasının yapılması, çöp taksi hizmetinin devreye konulması, yüzme havuzu ile ilgili projemizin bakanlığa kabul ettirilmesi ve 2 kilometre kanalizasyon tesis edilmesi gibi ana başlıklarda sayılabilecek birçok hizmetin ilçemize kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbime dua ediyorum; inşallah kalan projelerimizi de yapabilmeyi bize nasip eder. Bundan sonra da ilk günkü şevk ve heyecanla azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU

Başkan Altıkulaç: Dedikodu yapmak gibi kaybedecek zamanımız yok
Başkan Altıkulaç: Dedikodu yapmak gibi kaybedecek zamanımız yok
Başkan Altıkulaç: Dedikodu yapmak gibi kaybedecek zamanımız yok
Başkan Altıkulaç: Dedikodu yapmak gibi kaybedecek zamanımız yok

Engin Altıkulaç, Devrekani, Hisarcık, 31 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Altıkulaç: 'Dedikodu yapmak gibi kaybedecek zamanımız yok' - Son Dakika


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