Başkan Altıkulaç, "Koronavirüs bize, üretmenin önemini bir kez daha gösterdi" - Son Dakika

Başkan Altıkulaç, "Koronavirüs bize, üretmenin önemini bir kez daha gösterdi"

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, koronavirüs ile mücadele edildiği şu günlerde üretmenin ne kadar önemli olduğunu biz kez daha gördüklerini söyledi.

Başkan Altıkulaç,

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, koronavirüs ile mücadele edildiği şu günlerde üretmenin ne kadar önemli olduğunu biz kez daha gördüklerini söyledi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Programda Devrekani İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi hakkında da bilgiler veren Başkan Altıkulaç, Devrekani'nin tarım ve hayvancılığa en elverişli bölgelerden biri olduğunu belirterek, "20 ilçenin coğrafi yapısı değerlendirildiğinde tarım anlamında en uygun lokasyon ve en uygun yer Devrekani ilçemiz. Rakımdan kaynaklanan meteorolojik dezavantajlarımız belli ürünlerimizde yok değil, ama biz o dezavantajlı yönlerimizi de hep avantaja döndürmeye gayret gösterdik ve bu gayretlerimizde artarak devam edecektir" dedi.

Pancar söküm işleminin bölgelerinde başladığını söyleyen Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, çiftçinin fabrikaya ulaşımının kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti. Altıkulaç, "Devrekani'de pancar kantarımız bulunuyor. Geçen sene, siyasi büyüklerimizin de desteğiyle ikinci pancar boşaltma makinemizi Devrekani'ye getirdik. Söküm sezonunda orada çok ciddi bir yoğunluk olmaktadır. Bu yoğunluğu bizim biraz hafifletmemiz lazım. Şeker Fabrikası müdürümüz ile yaptığımız görüşmede, 'siz orada üretilen pancarı direk fabrikaya gönderin, fabrika alsın' diyorlar. Ama bizim yolla alakalı bir sıkıntımız var. Eski Kastamonu yolu diye isimlendirdiğimiz alternatif bir yolumuz var. Gerçekten Devrekani'den Şeker Fabrikası'na çok kestirme gidebileceğimiz bir yolumuz. Ama o yol çok bozuk. O yolun biraz rehabilite edilmesi lazım. Devrekani çiftçisinin fabrikaya ulaşımını kolaylaştırmamız lazım. Sayın Valimize konuyu arz ettim ve sağ olsunlar kendileri de konuyla ilgileniyorlar" diye konuştu.

Vahşi sulamanın önüne geçilmesi gerektiğini de belirten Engin Altıkulaç, "Çiftçilerimiz Devrekani'de sulamayı maalesef abartıyorlar. Normalde bir sezonda 3-4 defa sulamak gerekirken, 7-8 sulamaya kadar çıkartabiliyorlar. Devrekani'de bu vahşi sulamanın önüne geçmemiz lazım. Yarın öbür gün vahşi sulama sonunda elimizdeki altın gibi toprakları belki de kendi elimizle çoraklaştıracağız" dedi.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesinin son durumu hakkında da bilgi veren Başkan Altıkulaç, şunları söyledi: "Devrekani Kurtşeyh Mahallesi sınırlarında 1290 dekar bir alanımız söz konusu. Burasıyla ilgili çok ciddi çalışmalarımız oldu. Şu anda bürokratik anlamda aşılması gereken işin yüzde 80'lik bölümü aşılmış durumda. Çevre Etki Değerlendirme Raporu hazırlandı ve bu rapor bakanlığa sunuldu. İstişare Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısı olacak. Askı süresi tamamlandıktan sonra Çevre Etki Değerlendirme Raporu'nu alacağız. Ondan sonra sıra bölgenin mera vasfının kaldırılması işlemine geliyor. O da tahmin ediyorum bir ay içerisinde neticelenecek. Sayın Valimizin başkanlığında kurulacak Mera Komisyonu buna karar verecek. Komisyona girip Mera Vasfı kaldırıldıktan sonra Müteşebbis heyetlerinin katkı paylarının yatırılması işlemi kalıyor. Müteşebbis heyette Kastamonu İl Özel İdaresi, Kastamonu Ticaret Borsası, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Devrekani Belediyesi yer alıyor. Kastamonu İl Özel İdaresi, katkı payının tamamını yatırmıştı ancak aradan 1,5-2 yıl geçtiği için yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde bir miktar daha katkı payı yatırması gerekiyor. Devrekani Belediyesi ile diğer oda ve borsamız da katkı payını yatırdıktan sonra konuyu Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza arz edeceğiz. Daha sonra Bakan beyin oluru neticesinde Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi yasal statü kazanmış olacak. Bizim bu projemizle alakalı Cumhurbaşkanımıza en son sunulan eylem planında Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesinin yasal statü kazanması var. Biz büyük bir ihtimalle Ocak veya Şubat ayında yasal statü kazanacağız"

Devrekani Belediyesinde de bir personelde koronavirüs tespit edildiğini söyleyen Başkan Altıkulaç, "Bizim belediye personelimizde de pozitif vakalar çıktı. Belediye personelimizin yarıya yakını temaslı oldukları için karantinaya almak zorunda kaldık. Rabbim hepsini korusun, onlara şifa versin. Ülkemizi, milletimizi, dünyamızı bundan korusun. Koronavirüs bize şunu gösterdi. Bu virüs bize gıdasız hayatın olmayacağını da gösterdi. Bunun için bizim her anlamda üretmemiz lazım. Zirai anlamda üretmemiz lazım, hayvancılık anlamında üretmemiz lazım. Üretirken de dünya standartlarını mutlaka yakalamamız lazım. Bu pencereden hayvancılığa baktığımız da, şurası beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Hayvancılık OSB projemiz de büyük tesisler olduğunda oraya ilim gelecek, bilim gelecek, irfan gelecek. Onun ötesinde o hayvanların gıdası tek noktadan daha ekonomik anlamda temin edilebilecek. Bu da bölgemize büyük bir katkı sağlayacak ve topraklarımızın ayrı bir değeri olacak" diye konuştu. - KASTAMONU

Engin Altıkulaç, Koronavirüs, Kastamonu, Devrekani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Altıkulaç, 'Koronavirüs bize, üretmenin önemini bir kez daha gösterdi' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor 13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz         
19:16
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak         
16:03
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti         
11:53
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 19:28:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Altıkulaç, "Koronavirüs bize, üretmenin önemini bir kez daha gösterdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei