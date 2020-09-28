Başkan Altıkulaç, "Veteriner hekimler Hayvancılık OSB için hazır olsun" - Son Dakika

Başkan Altıkulaç, "Veteriner hekimler Hayvancılık OSB için hazır olsun"

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani'de kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi için veteriner hekimlerin hazırlık olması tavsiyesinde bulundu.

Başkan Altıkulaç,

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani'de kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi için veteriner hekimlerin hazırlık olması tavsiyesinde bulundu.

Kastamonu Veteriner Hekimleri Odası'nın 10'uncu genel kurulu yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Güray Koçak Toplantı Salonunda düzenlenen genel kurulda konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Devrekani coğrafyasına kurulacak Organize Hayvancılık Bölgesinin çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Bunun fikir babası da İbrahim beydir. Biz bu fikriyle yola çıktık Devrekani olarak. Şu ana kadar il merkezinde olsun diğer ilçelerinde olsun diğer meslek kuruluşları ve karar otoriteleri olsun bize destek verdiler. Belirli bir aşamaya geldi ve ÇED raporu aşamasının son noktasındayız. Cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlığımızın sunmuş olduğu 180 İl Acil Eylem Planı içerisine de girdi bu projemiz. Yılbaşına kadar yasal statü kazanması acil eylem planına girmiş ikinci acil eylem planına da yasal statüden sonra devletin bir yatırım programına girecek bir proje. Bu pandemi süreci de bize zaten pek çok şey gibi gıdanın da ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde ilçemizde gerçekten bölgeye hitap edecek hatta Karadeniz'e hitap edecek bir Organize Hayvancılık Bölgesi şekillenecek. Veteriner Hekim camiasının gelecekte oluşacak olan bu oluşuma her anlamda hazırlıklı olmasını özellikle istirham ediyorum. Orada yapılacak olan çiftlikler olsun, hayvancılıkla alakalı üretim tesisleri olsun onlara fikir anlamında Veteriner Hekimler Odamızdan katkı bekliyorum. Bu yatırım, Devrekani'de kurulacak bir yatırım ama il merkezine hatta bölgeye hitap edecek bir yatırım olacak" dedi.

"Memlekete katkı sağlayacaksa tek yürek olmalıyız"

Kastamonu'da tarıma dayalı güzel çalışmaların olduğuna dikkat çeken Başkan Altıkulaç, "Gerek İl Müdürlüğümüz gerek İlçe Müdürlüklerimiz gece gündüz demeden ilimize bu projelerin kazandırılması için ellerinden geleni yapıyorlar. Daha yeni başladı zaten bu proje. İleriki günlerde olumlu yönde ivme kazanacak. İlimizde güzel şeyler olacak. Devrekani Belediyesi olarak bu projenin ilçemize gelmesinden ve bundan bizim yararlanıyor olmamamızdan dolayı çok mutluyum. 3 milyon lira civarında bir kaynağı bizim hazırladığımız projeler kapsamında kabulü söz konusu oldu. 3 milyon liralık bir bütçenin Devrekani'ye kazandırılması, bizim belediye başkanlığının bütçesi olarak kısa bir zamanda hayata geçirebileceğimiz bir proje değildi. Kapalı Meyve Sebze Pazarı ve Yöresel Ürün Pazarı. İleriki günlerde de nasip olursa mevcut olan hayvan pazarımızın rehabilitasyon ve mezbahana rehabilitasyonu ile ilgili projelerle bu işe devam etmek istiyoruz. Türkiye'nin kuzeyinde ve güneyinde uygulanan projeler bunlar. Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışırken de fiilen içerisindeydim. 4 buçuk-5 yıldan beri resmi kanalla Tarım İl Müdürlüğü özelinde cansiperane bir çalışmanın olduğunu bizzat gözlemledim. Bu tür fırsatlar her zaman bize gelmeyebilir. Bunların çok güzel olmasında tek vücut olmamız gerekiyor. Tabi farklı sesler çıkacaktır, tabiatın gereği olan bir şeydir ama yapacağımız her şeyi, yumruk gibi tek vücut olarak ilerlemeliyiz. Millete memlekete faydalı olacak, bir katkı sağlayacaksa tek yürek tek vücut olmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Başkan Altıkulaç, Veteriner hekimler Hayvancılık OSB için hazır olsun
Başkan Altıkulaç, Veteriner hekimler Hayvancılık OSB için hazır olsun
Başkan Altıkulaç, Veteriner hekimler Hayvancılık OSB için hazır olsun

Engin Altıkulaç, Devrekani, Veteriner, Organize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Altıkulaç, 'Veteriner hekimler Hayvancılık OSB için hazır olsun' - Son Dakika

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