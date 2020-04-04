Başkan Altın'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 maaş bağışlayarak destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasını gönülden desteklediğini vurgulayan Altın, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan kampanyaya ben iki maaşımı bağışlayarak destek veriyorum. Gün birlik, beraberlik, yardımlaşma günüdür. Bende buradan Cumhurbaşkanımızın çağrısına Malazgirt halkını ve tüm Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızı destek vererek katkı sunmaya çağırıyorum. İnşallah, koronavirüsün etkisi çok çabuk biter. Hep birlikte el birliği ile bu zor günleri atlatırız. Bu kampanyanın sonuna kadar arkasında ve destekçisiyiz."