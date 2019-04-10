Son Dakika Haberleri: Başkan Altındal Görevine Başladı

Başkan Altındal Görevine Başladı

1 saat önce

AK Parti'den Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla belde belediye başkanı seçilen Abdurrahim Altındal, mazbatasını alarak görevine başladı.

Başkan Altındal Görevine Başladı, System.String[]
AK Parti'den Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla belde belediye başkanı seçilen Abdurrahim Altındal, mazbatasını alarak görevine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ovakışla belde belediye başkanı seçilen Altındal, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sürecinin geride kaldığını ve beldeye hizmet etmek için belediye meclis üyeleri ile ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Belde için güzel projelerinin olduğunu aktaran Altındal, "Herkesin üzerine ne düşüyorsa onu yapacağından eminim. Meclis üyelerimizin fikir ve düşünceleri de var. Onlardan alacağımız telkinler de var. Onları da göz önüne alarak hükümetimizin desteğiyle de projelerimizi hayata geçireceğiz. Daha önce de belediye başkanlığı yaptığım için bu konulara vakıfım. Şeffaf bir belediye hizmeti sunacağız. Her şey açık olacak." dedi.

Vatandaşların belediye bütçesi ve faaliyetlerini sorabileceğini dile getiren Altındal, şöyle konuştu:

"Her şeyimizi, çalışmalarımızı, projelerimizi vatandaşla ve belediye meclisimizle görüşerek gerçekleştireceğiz. Milletvekillerimizin beldemiz için sözleri var. Beldemizin imar ve kanalizasyon çalışmaları, çevre düzenlemesi, sağlık ocaklarımızın 24 saat faal çalışması ve beldemize bir lise yapımı gibi sözlerini aldık. İnşallah belde halkına faydalı ve başarılı oluruz."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:11 Kaynak: AA
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