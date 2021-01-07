Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "2021, Keçiören için hizmet yılı olacak" - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2021'in, Keçiören için hizmet yılı olacağını belirtti.

Keçiören Belediye'sinden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediye Meclisi'nin 2021'deki ilk toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok'un açılış konuşmasıyla devam eden oturumda, 3 ay süreyle görev yapacak denetim komisyonu üyeleri de seçildi.

Altınok, 2021'in ilk meclis oturumunda, Keçiören'i geliştirmek ve güzelleştirmek için yeni hizmetlerle sahada olacaklarını belirterek, "Vatandaşımız bizleri şehrimize hizmet etmemiz için seçti. Keçiören'e katkı sağlayacak güzel projelere açığız. Meclisimizde parmak hesabı olmayacak. Eksiğimiz, yanlışımız varsa düzelteceğiz. Birbirimize tahammülümüz olacak. Kırmadan, dökmeden, yıkmadan her türlü eleştiriye açığız. Kişileri değil, şehrimizi zenginleştireceğiz. 2021, Keçiören için hizmet yılı olacak." ifadelerini kullandı.

Keçiören için 2021'in, "yeni proje ve hizmet yılı" olarak anılacağını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Hesap işlerinde gizlimiz, saklımız olmayacak. Kişileri değil, kenti zenginleştirmeye bakacağız. Kişilere çalışmadık, çalışmayacağız. Allah nasip ederse kentimizi zenginleştirip kentimize çalışacağız. Herkesin görevi bitecek ama en önemlisi Rabbimize hepimiz hesap vereceğiz. Makam, mevki, unvan hep geçicidir. Yaptığımız hizmet bir taraftan da beytülmali korumaktır, bütün hesapların üzerindedir. Şehrimizi altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla yaşam tercihinde bir numara yapmak için çalışacağız. Sosyal, kültürel ve sportif anlamda yapacağımız birçok yatırımla şehrimize yeni hizmetler kazandıracağız."