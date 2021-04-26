Başkan Altınok, bakımları tamamlanan Büyük Keçiören Şelalesi'ni inceledi - Son Dakika

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hafta sonu sürdürdüğü mahalle denetimleri sırasında Türk Dünyası Kalaba Meydanı'nda bulunan Büyük Keçiören Şelalesi'ni de inceledi. Altınok, bakımı yapılan şelalenin daha berrak olduğunu ve su deviniminin sağlıklı bir şekilde işlediğini söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok bakım ve temizlik çalışmaları tamamlanan Büyük Keçiören Şelalesi'nde incelemelerde bulundu. Altınok, ABD ile Kanada sınırı arasında, Niagara Nehri üzerinde bulunan şelalelere atıfta bulunarak, "Yazın daha berrak çağlaması için şelalemizin bakımlarını yaptık. Türkiye'nin en büyük yapay şelalesi olarak hizmet veren eserimiz ilçemizdeki önemli markalardan biridir. Burası Niagara değil burası Keçiören" dedi.

"Su, gül ve şelaleler şehri Keçiören"

Altınok, Keçiören'i 'Su, gül ve şelaleler şehri' olarak tanımlayarak, "Şelalemiz, dünyanın en büyük yapay şelalesi olup, çöplükler veya kayalıklar nasıl güzelleştirilir bunun bir örneğidir. Çirkinlikler nasıl güzelliğe dönüştürülür, dezavantajlı fiziki mekanlar nasıl estetik hale getirilir, işte bunu anlatan bir eserdir. Çalışarak, emek vererek Keçiören'deki çöplükleri gül bahçesi yaptık. İlçemizde Isparta'dan fazla gül, Antalya'dan fazla da şelale var" ifadelerini kullandı. - ANKARA