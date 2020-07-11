Başkan Altınok bir günde "sosyal mesafeli" 6 nikah kıydı - Son Dakika

Başkan Altınok bir günde "sosyal mesafeli" 6 nikah kıydı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri titizlikle uygulanan Aşık Veysel Nikah Salonu'nda bir günde 6 çiftin nikahlarını kıyarak, genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri titizlikle uygulanan Aşık Veysel Nikah Salonu'nda bir günde 6 çiftin nikahlarını kıyarak, genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.

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Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren Aşık Veysel Nikah salonunda bir günde 6 çiftin nikahını kıydı.

Altınok, nikah salonunda temizlik, maske ve mesafe kurallarının eksiksiz uygulandığını, vatandaşların da alınan tedbirleri memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Altınok, "İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelge kapsamında belediyemize ait nikah salonlarında gerekli önlemlerimizi almıştık. Sağlık Bakanlığımız ile bilim kurulumuzun ortak tavsiyeleri doğrultusunda ise temizlik, maske ve mesafe kurallarını nikah salonlarımızda uygulayarak 6 çiftimizin nikahını kıydık. Rabbim çiftlerimize sağlıklı mutlu bir aile kurmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

"Sosyal mesafeli oturma düzeni kurduk"

Başkan Altınok, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan, "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gereğince, nikah salonlarında alınan tedbirlerin insan sağlığı için önemli olduğunu anımsattı.

Altınok şunları kaydetti:

"Nikah salonumuzun genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine göre mesafe planı hazırladık. Salonumuza alınacak misafir kapasitemizi de koltuk sayımıza ve mesafe kuralına göre belirledik. Misafirlerimiz birer koltuğu boş bırakacak şekilde nikah merasimini takip ediyorlar. Nikah kıyma, hatıra fotoğrafı çekilme gibi süreleri kısa tutuyoruz. Mesafe, maske kullanımı ve temizlik uygulamalarına ilişkin bilgilendirme afişlerimizi nikah salonu girişlerine astık.

Misafirlerimiz salona girerken ateş ölçümlerini aksatmadan yapıyoruz, maskesi olmayana da maske veriyoruz. Yine girişlere dezenfektan ve el antiseptiği koyarak misafirlerin ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyoruz. Görevlilerimiz, karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olacak olan eylemlere de izin vermiyor. İki nikah merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakarak ortamdaki doğal hava sirkülasyonu sağlamaya da özen gösteriyoruz."

Aşık Veysel Şatıroğlu, Turgut Altınok, Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Altınok bir günde 'sosyal mesafeli' 6 nikah kıydı - Son Dakika
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