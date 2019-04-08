Son Dakika Haberleri: Başkan Altınok İlk Nikah Merasiminde Aile Birlikteliği Mesajı Verdi

Başkan Altınok İlk Nikah Merasiminde Aile Birlikteliği Mesajı Verdi

14 dakika önce

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, göreve başlamasının ardından aynı akşam 3 ayrı nikah törenine katıldı.

Başkan Altınok İlk Nikah Merasiminde Aile Birlikteliği Mesajı Verdi, System.String[]
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, göreve başlamasının ardından aynı akşam 3 ayrı nikah törenine katıldı. Altınok ilk nikah merasiminde, "Uzun yıllar sonra ilk nikahımızı kıydık. Kübra ve Hüseyin çiftimiz bu gece olduğu gibi bir ömür boyu mutlu olsun. Vatana, millete hayırlı evlatlar dünyaya getirip, en önemlisi de aile birliğine sahip çıksınlar inşallah" dedi.

Beştepe'de bulunan Wonders Event-Wedding Nikah Salonu'ndaki Kübra Altın ve Hüseyin Gündoğdu çiftinin nikah törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ve AK Parti eski Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl katıldı.

Altınok: "Aile birliğinize sahip çıkın"

Nikah merasimine davetlileri selamlayarak başlayan Altınok, "Uzun yıllar sonra ilk nikahımızı kıydık. Evlatlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gündoğdu çifti bir ömür boyu, bu gece olduğu gibi mutlu olsun. Vatana, millete hayırlı evlatlar dünyaya getirip, en önemlisi de aile birliğine sahip çıksınlar inşallah" dedi.

"Ömür boyu mutluluklar diliyorum"

Daha sonra Ayşenur Köse ve Yusuf Şahin çiftinin nikah merasimini gerçekleştirmek için Gazi Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ne giden Başkan Altınok, burada da yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni görevi için davetlilerden gelen tebrikleri kabul eden Altınok, karşılaştığı sıcak ilginin ardından Ayşenur ve Yusuf çiftinin nikah merasimini gerçekleştirdi. Çiftin mutluluklarına ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altınok, "Ayşenur ve Yusuf evladımızın ve ailelerinin bu en mutlu günlerinde yanlarında olduk. Çiftimize huzur ve mutluluk dolu bir ömür ve hayırlı evlatlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Vatanını, milletini, bayrağını seven hayırlı bir evladınız olur inşallah"

Başkan Altınok'un son durağı Antares AVM'de bulunan Bella Nikah Salonu oldu. Burada, Kadriye Fidan ve Gökhan Kızılırmak çiftinin nikahını kıyan Altınok, salonda bulunan davetlilerle bir süre sohbet etti. Altınok, "Bu akşamki son nikah törenimiz Kadriye ve Gökhan evlatlarımızındı. Gençlerimize iki cihan saadeti diliyorum. Bir yastıkta kocasınlar, boy boy evlatları olsun. Dünyaya getirdikleri evlatları vatanını, milletini ve bayrağını seven hayırlı bir evlat olsun inşallah" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:57 Kaynak: İHA

Bir Ömür Boyu, Turgut Altınok, Keçiören, Güncel
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