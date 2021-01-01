Başkan Altınok, "Kimse asgari ücret üzerinden şov yapmasın" - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2021 yılı için belirlenen 2 bin 825 TL'lik asgari ücret üzerinden siyaset yapan partilere ve yerel yönetimlere yönelik sosyal medya hesabı Twitter üzerinden eleştirilerde bulundu.

Altınok, "Asgari ücret üzerinden bir maaş tartışmasıdır gidiyor. Hiç kimse şov yapmasın. Biz çalışan işçilerimizin yüzde 90'ına ayrıca mesai veriyoruz. 3 bin TL'yi bırakın; 4 bin, 5 bin, 6 bin, 7 bin TL maaş alan işçilerimiz var. Bunu bir yarışın içerisine sokmak, hamaset yapmak küçük siyasettir" dedi.

"Küçük hesaplar peşinde olmayın"

Asgari ücret üzerinden yapılan olumsuz açıklamaların siyasi rant amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğunu da vurgulayan Altınok, şunları söyledi:

"İşçilerimizin hakkını zamanında veriyoruz, ikramiye borcumuz yok, memurlarımızın SDS ödemesini her ay muntazam yapıyoruz. Maaşlarımızı muntazam ödüyoruz. Herkesin hakkını hukukunu veriyoruz. İhtiyacı, sıkıntısı olan personelimize avans veriyoruz. Her türlü yardım ve destekte bulunuyoruz. Hiç kimse küçük hesaplar peşinde olmasın. 'Bundan ne çıkartırız?' hesabına girmesin. Kamuoyunu yanıltmasın. Hiç kimse unutmasın ki yalancının mumu yatsıya kadar yanar." - ANKARA