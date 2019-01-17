Başkan Altınok Öz Genç Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu
1 saat önce
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Filiz Karasu ve Hakan Mutlu çiftinin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.
Kartal
Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz
, Filiz Karasu
ve Hakan Mutlu
çiftinin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.
Kartal Belediye Başkanı Altınok
Öz, Filiz Karasu ve Hakan Mutlu çiftinin nikah akdini gerçekleştirdi. Bülent Ecevit
Kültür Merkezi'nde gerçekleşen nikah törenine, Başkan Altınok Öz'ün yanı sıra, genç çiftin sevenleri ve ailesi katıldı. Genç
çiftin nikahını kıyan Başkan Altınok Öz, evlilik cüzdanını çiçeği burnunda çifte teslim ederek kendilerine mutluluklar diledi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:55 Kaynak: İHA
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