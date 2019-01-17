Son Dakika Haberleri: Başkan Altınok Öz Genç Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu

Başkan Altınok Öz Genç Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu

1 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Filiz Karasu ve Hakan Mutlu çiftinin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Başkan Altınok Öz Genç Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu, System.String[]
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Filiz Karasu ve Hakan Mutlu çiftinin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Filiz Karasu ve Hakan Mutlu çiftinin nikah akdini gerçekleştirdi. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleşen nikah törenine, Başkan Altınok Öz'ün yanı sıra, genç çiftin sevenleri ve ailesi katıldı. Genç çiftin nikahını kıyan Başkan Altınok Öz, evlilik cüzdanını çiçeği burnunda çifte teslim ederek kendilerine mutluluklar diledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:55 Kaynak: İHA

Karasu, Kartal, Altınok Öz, Güncel
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