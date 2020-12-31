Başkan Altınok: "Pandemisiz bir yıl diliyorum" - Son Dakika

Başkan Altınok: "Pandemisiz bir yıl diliyorum"

31.12.2020 11:49
Başkan Altınok:

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2021'in pandemisiz bir yıl olması temennisinde bulunarak, "Bir yılı daha geride bırakıyor, 2021 yılına merhaba diyoruz.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2021'in pandemisiz bir yıl olması temennisinde bulunarak, "Bir yılı daha geride bırakıyor, 2021 yılına merhaba diyoruz. Yeni yılın devletimize, milletimize, bütün insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini, felaketlerden ve kötülüklerden uzak bir 2021 yılı geçirmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni yılda iyilik ve güzellikler için daha fazla yarışalım" dedi.

Başkan Altınok, yayımladığı yeni yıl mesajında 2020'nin yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadeleyle geçtiğini, tüm dünyanın ve Türkiye'nin de pandemi döneminde sağlık adına önemli sınav verdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Korona virüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Pandeminin başlamasıyla birlikte Keçiören Belediyesi olarak gerekli tedbirleri ve önlemleri aldık. Hatta bir kısım tedbirimizi birçok kurumumuzdan daha önce aldık. İnsanımızın sağlığını önceleyen hizmet anlayışımızla 2020 yılını geride bıraktık. Hayat su gibi akıp gidiyor, her gidişin de bir başlangıcı oluyor. 2021'in de sağlıklı ve güzelliklerle dolu bir dünyanın başlangıcı olması en büyük dileğimizdir. Yüreklerimizi genişletelim, güzel kelamlar, iyi sözler ve sevgi için yarışalım."

"Şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum"

Başkan Altınok, "Yeni yıla huzur içinde girmemize vesile olan, yaşadığımız bu güzel toprakları vatan kılan, ülkemizi ülke yapan başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, geçmişten bugüne kadar vatanımız, devletimiz, milletimiz, bayrağımız ve dinimiz uğrunda şehadet şerbeti içen bütün yiğitleri ve kahramanları, aynı zamanda tüm geçmişimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - ANKARA

Başkan Altınok: Pandemisiz bir yıl diliyorum
Başkan Altınok: Pandemisiz bir yıl diliyorum
Başkan Altınok: Pandemisiz bir yıl diliyorum

Turgut Altınok, Koronavirüs, Yeni Yıl, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Altınok: 'Pandemisiz bir yıl diliyorum' - Son Dakika


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