Başkan Altınok'tan Keçiören'in köylerine 'tandır' desteği - Son Dakika

Başkan Altınok'tan Keçiören'in köylerine 'tandır' desteği

31.12.2020 17:32
Başkan Altınok'tan Keçiören'in köylerine 'tandır' desteği, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik köyüne yapılan 'Tandır Damı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik köyüne yapılan 'Tandır Damı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Kösrelik köyünde Keçiören Belediyesi tarafından yapılan 'Tandır Damı' açılışına katılan Keçiören Belediye Başkanı Altınok, köy yaşamına ve köylülere verilen desteklere dikkat çekerek, "Bugün yeniden köy hayatını yaşamaya, köye dönmeye geldik. İnsanlar köylerden gitti. Baktık ki şehirde hiçbir şey yokmuş. Ne varsa her şey köyde varmış. Huzur köyde var, doğallık köyde var, temiz hava köyde var, sağlıklı yaşam köyde var, stressiz yaşam köyde var, organik beslenme, sağlıklı beslenme köyde var, koyun sesi köyde var, tavuk sesi köyde var, keçi sesi köyde var, inek sesi köyde var" diye konuştu.

Sağlıklı yaşamın köyde olduğuna dikkat çeken Altınok, "Gördüğünüz gibi oy hesabı değil insan hesabı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Kösrelik köyü havaalanı gibi oldu. Birçok şehirde birçok mahallede böyle bir asfalt ve kaldırım yok. Köy deyince çamur ve tozlu bir yaşam akla gelir ama öyle olmadığını, çamursuz ve tozsuz bir yaşam olduğunu da gösterdik. Lezgi, Sarıbeyli ve Güzelyurt köy muhtarlarımız da burada. Bu köylerimizi de örnek köyler haline getirdik. Fideleri verdik, meyve ağaçlarını dağıttık, şimdi ata tohumlarını alıyoruz, zamanı geldiğinde onları da vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Köyde yaşamı teşvik edeceklerini kaydeden Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi koyun, keçi ve inek vereceğiz. Bu yardımlarla köyde yaşama daha çok ilgi çekildi. İnsanlar daha çok köylere geldi. Tandır damı yaptık kerpiçten. Sağlıklı yaşam için kerpiç evler önemli. Uzun yaşamda sağlıklı yaşamda bu kerpiç önemli ama bunları terk ettik. Betonun ömrü kerpiç kadar yok ve romatizma ve romatizmalı hastalıklar. Kerpiç hava alıyor, yazın serin, kışın sıcak oluyor, hava sirkülasyonu sağlıyor. Betonda bu yok. O yüzden kerpiç evler önemliydi, dolayısı ile tandırımızı da öyle yaptık."

Hasandede üzümüne yönelik ise Başkan Altınok, "Bostanımızı kuruyoruz. İnşallah, nesli tükenmekte olan ve dünyanın en lezzetli üzümü olan Hasandede üzümünü de burada yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ile Tandır Damı'nın açılışını gerçekleştiren Altınok, ekmek ve gözleme yapan köylü kadınlarla sohbet etti. - ANKARA

Başkan Altınok'tan Keçiören'in köylerine 'tandır' desteği
Başkan Altınok'tan Keçiören'in köylerine 'tandır' desteği

Keçiören Belediyesi, Turgut Altınok, Kösrelik, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Altınok'tan Keçiören'in köylerine 'tandır' desteği - Son Dakika


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