Keçiören'de sıkı pandemi denetimi - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hafta içi saat 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokaklarda pandemi denetimi yaptı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de görülmesiyle birlikte pandemi ile mücadelede örnek çalışmalara imza atan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında hafta içi 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması için Keçiören'in birçok noktasında gece geç saatlere kadar denetimlerde bulundu. Gece geç saatlere kadar denetim yapan ve temizlik, maske, mesafe (TMM) kuralına vurgu yapan Başkan Altınok, " Devletimiz, vatandaşımızın sağlığını korumak için bazı tedbir kararları aldı. Biz de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması için sahaya çıktık ve ilçemizin birçok noktasında denetimlerimizi yaptık. Alınan tedbirlerin sorumluluğunu taşıyarak salgını el birliğiyle yenmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Keçiören'i güzelleştirmek için yerinde denetim yaparak ilçedeki eksikleri süratle tamamladıklarını belirten Altınok, "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMM'ye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda, pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu, maskesiz sokağa çıkmanın vebal olduğunu anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA