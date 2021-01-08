Başkan Altınok'un Keçiören'in köylerine desteği devam ediyor - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Güzelyurt köyüne yapılan su deposu, asfalt yol, ve tandır damı açılışını gerçekleştirdi.

Güzelyurt Köyü'nde Keçiören Belediyesi tarafından yapılan su deposu, asfalt yol ve tandır damı açılışına katılan Keçiören Belediye Başkanı Altınok, belediye olarak köylülere verdikleri destekleri dile getirerek, "Köyü öldürdüğümüz zaman şehirde bir şey kalmaz. Şehri taşıyan, doyuran köylümüz. Dolayısıyla köylerimizin potansiyelini değerlendirmek lazım. Köyde huzur var köyde stressiz yaşam var" ifadelerini kullandı.

Altınok'un yanında Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da açılışa katıldı. Tandır damı açılışını gerçekleştiren Altınok Köy konağına gitti. Yolda köylülerle sohbet eden Altınok, Köy Konağında vatandaşlarla birlikte yemek yedi.

"Başkanımız her dediğimizi yaptı"

Güzelyurt köyü muhtarı olan Mustafa Sinan Öztürk, Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan çok memnun olduklarını dile getirirken "Belediye Başkanımızdan çok memnunuz. Birim müdürlerinden, şeflerinden. Bir lafımı hiçbir zaman iki etmediler" dedi. - ANKARA