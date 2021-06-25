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Başkan Altınok Yks Öğrencilerine Moral Verdi - Son Dakika

Başkan Altınok Yks Öğrencilerine Moral Verdi

25.06.2021 15:09
Başkan Altınok Yks Öğrencilerine Moral Verdi, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi belediye bünyesinde hizmet veren Tepebaşı Kurs Merkezi'nde öğrencilerle buluşarak başarı dileklerini iletti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi belediye bünyesinde hizmet veren Tepebaşı Kurs Merkezi'nde öğrencilerle buluşarak başarı dileklerini iletti. Altınok, "Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Bu bayrağı yere düşürmeden, lekelenmeden göklere çıkaracak olan yine sizlersiniz. Devletimizin ve milletimizin umudu ve geleceği sizlersiniz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Hedefiniz için çalışacak ve başaracaksınız. " dedi.

144 ÖĞRENCİ YKS'YE GİRECEK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Tepebaşı Kurs Merkezi'nde YKS'ye girecek olan 144 öğrenciyle bir araya gelerek onlara yönelik bir motivasyon konuşması yaptı. Kurs merkezinin toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencileri başarıya taşıyacak çeşitli ipuçları veren Altınok, "Kalıcı başarı tırnaklarınızla kazıdığınız, çalıştığınız başarıdır. Sizlerin kendinize, ailenize ve milletinize karşı sorumluluğunuz var. İnanırsanız, kendinize güvenirseniz ve çalışırsanız başarılı olursunuz. Zafer inananlarındır. Kendinize karşı ailemize karşı devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarımız var. Atatürk ne diyor, 'Vatan sevgisi vatan hizmetle ölçülür. Sevgili Peygamber Efendimiz (S. A. V), 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor. ' Bu anlamda sizler, hayırlı bireyler olarak ülkemizi Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaksınız. " ifadelerini kullandı.

ALTINOK BAŞARI SÜRECİNİ ANLATTI

Belediye başkanı seçildiği 1994 yılına ilişkin önemli bir anekdotu da öğrencilerle paylaşan Altınok, "30 yaşında belediye başkanı oldum. Aday olduğum partinin 6 bin 800 oyu vardı. Belediye başkanlığını kazanmak için ise en az 60 bin oy almak gerekiyordu. Çalışarak, alın teri dökerek 69 bin 220 oy aldık ve belediye başkanı seçildik. Bu süreçte basın desteği yoktu, anketçiler kapımızı çalmazdı, daha gençsin başaramazsın diyenler çıkıyordu. Ancak hedef koyduk ve alın teri dökerek Keçiören'e hizmetkar olduk. " dedi.

Altınok, konuşmasının sonunda öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte pasta kesti. Kurs Merkezi hizmeti için Başkan Altınok'a teşekkür eden öğrenciler, programın sonunda Altınok'a çiçek takdim ettiler.

Başkan Altınok Yks Öğrencilerine Moral Verdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Münir Karaloğlu, Turgut Altınok, Tepebaşı, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Altınok Yks Öğrencilerine Moral Verdi - Son Dakika


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