Başkan Altınsoy: "Belediye başkanımız Evren Dinçer'in yanındayız" - Son Dakika

Başkan Altınsoy: "Belediye başkanımız Evren Dinçer'in yanındayız"

Aksaray Belediyesinin şehir içi yolcu taşımacılığı için geçtiğimiz günlerde kentte hizmete sunduğu 6 otobüsün ardından özel taşımacılık yapan otobüs şoförleri dün belediye başkanının makamını basarak oturma eylemi yaptı.

Başkan Altınsoy:

Aksaray Belediyesinin şehir içi yolcu taşımacılığı için geçtiğimiz günlerde kentte hizmete sunduğu 6 otobüsün ardından özel taşımacılık yapan otobüs şoförleri dün belediye başkanının makamını basarak oturma eylemi yaptı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayın ardından bugün AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve meclis üyeleri belediye başkanına destek vermek için yürüyüş yaptı.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Muammer Tüzün, ilçe, belde belediye başkanları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda AK Partili vatandaş, Belediye Başkanı Evren Dinçer'e destek amacıyla parti binası önünde bir araya gelerek Aksaray Belediyesine yürüdü. Aksaray Belediyesi önünde basın açıklaması yapan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Bugün burada, önceki gün belediye binamızın önünde yaşanan olumsuz gelişmeden dolayı belediye başkanımıza desteğimizi, yapılan yanlışın karşısında olacağımızı bildirmek için bulunmaktayız. Şunu özellikle belirtmek isterim ki Belediye Başkanımız Evren Dinçer göreve geldiği günden buyana yaptığı hizmetlerle Aksaray halkının takdirini ve gönlünü kazanmıştır. Altyapıdan üst yapıya, şehrin ihtiyacı olan hizmetleri en güzel ve en doğru şekilde karşılamanın, yerine getirmenin mücadelesi ve çabası içerisinde olduğuna şahidiz. Başkanımız Evren Dinçer halkımızın menfaatine yönelik tüm projelerini belediye meclis üyelerimizin ortak kararı ile hayata geçirmiştir. Şahsi hiçbir işe imza atmayacağına inancımız tamdır. İlimizde mevcut toplu taşımadaki kalitenin arttırılması için gecesini gündüzüne katan Belediye Başkanımız Evren Dinçer'i hedef alan tatsız hadiseyi kınıyoruz. AK Parti Aksaray İl Teşkilatları olarak kendisinin yanındayız. İlimizin ve halkımızın menfaatine yönelik hayata geçireceği tüm projelerinde sonuna kadar destekçisiyiz. Her zaman hizmet edenin, milletinin derdiyle dertlenin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'a ve kendisine destek için gelen herkese teşekkür eden Başkan Dinçer de şehre daha iyi hizmet sunmak için mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti. Şehrin toplu taşıma ulaşım sisteminin daha iyi hale gelmesi, vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini arttırmak, daha refah, daha müreffeh bir şekilde otobüslerle hizmet sunmak için bir mücadele içerisine girdiklerini aktaran Başkan Dinçer, "Malumunuz olduğu üzere geçen hafta şehrimize ve halkımıza hizmet etmesi için 6 otobüsümüze katılım töreni düzenlenmiştik. Ama dün malum tatsız bir olay yaşandı. Birkaç tane minibüsçü meslek mensubu arkadaşlar fütursuzca gelip bizle görüşme talebi olmadan, benim makamda olmadığım bir zamanda belediye başkanlığı makamını işgal ederek makama zorla girerek eylem yaptılar. Tabii ki emniyet güçlerimiz konunun takipçisi oldu, araştırma çalışmalarına başladılar. Bu yaşanan olaydan dolayı çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalarda, tek bir gayemiz var, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak, en iyi şekilde hizmet etmek. Bu yoldan geri dönmeyeceğimizi de buradan bildirmek istiyoruz. Yaptığımız işlerin hepsi şeffaf, açık ve nettir. Daha önce biz bu arkadaşlarımızla bu konuyu defalarca anlatmamıza rağmen, görüşmemize rağmen sanki bizle hiç görüşme yapmamışlar gibi buraya normal bir görüşmeye gelmişler gibi kamuoyuna bir demeç sunuyorlar. Halbuki işin arka tarafında tamamen güç kullanarak ceberut bir şekilde belediye başkanlığı makamı içerisine zorla giriyorlar. Ben üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. Aksaray Belediye Başkanı olarak bu belediye hepimizin. Türkiye Cumhuriyeti Aksaray Belediyesi tüm hemşehrilerimizin. Burada orman kanunlarıyla belediye başkanlığı makamı basılmak suretiyle zorla girilmesi ile hiçbir amaç, hiçbir hedef ele geçirilmez, geçirilemez. Böyle yaparak bu zamana kadar hiçbir sonuç alınmamıştır. Biz kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

AK Parti ailesi olarak verilen tüm sözlerin arkasında durduklarını vurgulayan Başkan Dinçer, "Gördüğünüz gibi teşkilat mensubu arkadaşlarımız ile beraber AK Parti teşkilatı olarak bizler, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin hep arkasındayız. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bugün buraya gelen arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Buradan tüm hemşehrilerimize de şunu söylüyorum; gönülleri rahat olsun, ferah olsun hizmet yolunda biz mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Evren Dinçer, AK Parti, Aksaray, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altınsoy: 'Belediye başkanımız Evren Dinçer'in yanındayız' - Son Dakika


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