Halka hizmet, Hakka hizmet anlayışıyla 18 yıl önce kutlu yolculuğa çıkan AK Parti'nin, güçlü kadrolarını oluşturmak için yeniden kongre sürecine girdiğini belirten AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti'nin değişim ve dönüşüm süreçlerini en iyi şekilde her kademesine uygulayan ve bu yenilenme süreçlerinden başarıyla çıkan tek siyasi parti olduğunu vurguladı.



Kongre süreci hakkında bilgi veren Başkan Altınsoy, "İlçelerimizden başlamak üzere yeni kongre süreçlerimiz olacak. Önümüzdeki bir yılı kongre süreçleriyle, teşkilatlarımızın yenilenmesi ve tekrar aynı istikamette gönül birliği yapmak adına birlikte çalışmak için güçlendirmeye devam edeceğiz. İlçelerimiz, sonrasında il kongremiz ve gelecek yıl büyük kongremizi gerçekleştirerek. AK Parti ailesini daha da büyütecek, saflarımızı hem genişletecek hem de yenileyerek sıkılaştıracağız. AK davamızı daha da güçlü kılacağız. İnşallah 2023 seçimlerinde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile 22 yılı bulacak siyasi tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti Aksaray İl Teşkilatı olarak çıkacağız. Kendimizi sürekli yenileyerek, tazeleyerek maziden atiye kurduğumuz bu köprüyü daha da güçlendireceğiz" dedi.



AK Parti kapısının bu büyük medeniyet davasına sahip çıkan herkese sonuna kadar açık olduğuna değinen Başkan Altınsoy, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi, aşılamaz sanılan korku deryalarını geride bıraktık. Fitne odakları bizi yıldırmaz. 'Ancak Müslümanlar kardeştir' düsturuyla yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak üzere çıkacağımız yolculuk için sabahı bekleyemeyiz. Bugün de davamızın zafere ulaşacağı konusunda en küçük bir şüphemiz bulunmuyor. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür. Adalet duygumuza, ahlakımıza, ülkemize hizmet aşkımıza sahip çıktığımız sürece kimse milletimizle aramıza giremez. Şahıslar gelip geçer, ama bu dava bakidir. Bu kadro tek yürek, tek bilek olduğu müddetçe hiçbir güç bizi hedeflerimizden alıkoyamaz. Biz bu ülkenin dünüydük, bugünüyüz. İnşallah yarını da olacağız. Bizler, kutlu davamızı kuran ve liderliğiyle davamızın ve ülkemizin ufkunu açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la aynı yolu yürüyor ve bu siyasi hareketin bir neferi olmaktan dolayı onur ve gurur duyuyoruz" diye konuştu. - AKSARAY