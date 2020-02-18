Başkan Altınsoy'dan yatırım çağrısı - Son Dakika
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Başkan Altınsoy'dan yatırım çağrısı

6 saat önce

Türkiye'nin güçlü büyüme trendine girmeye başladığını belirten AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, sanayici ve işadamlarını Aksaray'a yatırım yapmaya davet etti.

Başkan Altınsoy'dan yatırım çağrısı, System.String[]

Türkiye'nin güçlü büyüme trendine girmeye başladığını belirten AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, sanayici ve işadamlarını Aksaray'a yatırım yapmaya davet etti.


Türkiye'nin son yıllarda çok yoğun bir kuşatma planıyla mücadele ettiğini vurgulayan İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Ülkemize yapılan tuzak ve saldırıların hepsini milletimizin desteği ile bertaraf ettik. En sonunda ekonomideki saldırıları da boşa çıkarttık. Şimdi zaman yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim artsın, istihdam olsun. Hükümet olarak yatırım, üretim, ar-ge, istihdam desteği veriyoruz. Faizler ciddi manada tek haneli rakamlara doğru düşmüş durumda. Artık yatırım zamanıdır" dedi.


Üretimin ve istihdamın önemine de değinen İl Başkanı Altınsoy, "Esas olan üretim, sanayi ve iş insanlarının yatırımlarının artması. Bu konuda, kentimize yatırım yapmak isteyenlerle ilgili üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Üretim, istihdam olmazsa hiçbir şey olmaz. Üretmeyen ekonomi batmaya mahkum ekonomidir. İlimize yapılacak her yatırımı önemsiyor ve destekliyoruz. İnşallah beraber güzel projeler geliştirelim, ekonomimizi güçlendirelim. Her zaman üretenin, iş yapan, istihdam sağlayanın yanındayız. Zaten hükümet olarak da verdiğimiz destekler ortada. Yatırım yapanların iyileştirilmesi, faiz oranlarının iyileştirilmesi, ticari yaşamın canlandırılması, borçların yapılandırılması, cazibe merkezlerinin oluşturulması noktasında, yani üretim ve istihdamın arttırılması için hükümet olarak var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu 2023 hedeflerini yakalama noktasında hep beraber o büyük hedeflere ulaşacağız. Amaç, ülkenin daha iyi koşullarda yaşaması. Bunun için istihdam sağlamak, imkanları sağlamak, yurt dışından döviz getirmek, ihracata ağırlık vermek en büyük hedefler" diye konuştu.


Türkiye'de Aksaray'ın önemli bir paya sahip olduğunu dile getiren Başkan Altınsoy, "Aksaray, tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle, kültürel yapısıyla, tarihiyle, coğrafyasıyla önemli potansiyel barındırıyor. İşte bu potansiyelin işlenmesi, harekete geçirilmesi noktasında yatırımcılarımızın, bizim, hepimizin görevleri var. O görevleri el birliğiyle yaparsak çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. İnşallah önümüzdeki dönem bölgemizi daha iyi bir noktaya taşınmasında, üretim imkanlarının artmasında, istihdam imkanlarının artılması noktasında daha güzel şeyler yapacağız. Projelerimiz var, hedeflerimiz var, o projeleri hep beraber hayata geçireceğiz. Önümüzdeki süreç daha iyi bir Türkiye olması için bir fırsat. Sanayici ve işadamlarımızı bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye davete ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kutlu yürüyüşümüzde daha büyük hedeflere milletimizle birlikte ilerliyoruz. Allah'ın izni ile buna engel olmaya kimsenin gücü yetmeyecektir" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Hüseyin Altınsoy, Aksaray, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
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