AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Tarım ve Orman Bakanlığının üretimde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek için kırsalda yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında eğitim veren meslek yüksek okulu veya üniversite mezunlarının projelerine 100 bin lira hibe desteği vereceğini belirterek, "Gençlerimize 100 bin lira hibe desteği hayırlı olsun" dedi.



Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini aktaran İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti hükumetleri olarak tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksek okulu veya üniversitelerden mezun gençlerin, kırsal alandaki istihdamına katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.



Kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımları önemsediklerini kaydeden Başkan Altınsoy, söz konusu hibenin, kırsal alanda yaşayan ve yaşamayı taahhüt eden, söz konusu okullardan mezun kişilerin uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeleri kapsayacağına dikkat çekti. Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri hakkında bilgi veren Başkan Altınsoy, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği, bal üretimi, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, midye ve kara salyangozu entansif üretim tesislerinin de aralarında olduğu birçok projenin destekleneceğini vurguladı. Çiftçinin ve köylünün refah seviyesini artırmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Başkan Altınsoy, üreticileri her zaman olduğu gibi kalkındırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - AKSARAY