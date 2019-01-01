Başkan Altınsoy: "Girişimcilikte Yeni Dönem Başladı"

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, KOSGEB tarafından 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanmaya başlanacak olan 'Yeni Girişimcilik Desteği' modeli ile imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimciliğe daha yüksek miktarda destek sağlanacağını bildirdi.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, KOSGEB tarafından 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanmaya başlanacak olan 'Yeni Girişimcilik Desteği' modeli ile imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimciliğe daha yüksek miktarda destek sağlanacağını bildirdi.



2010 yılından bu yana uygulanmakta olan destek programlarından 'Girişimcilik Destek Programı' 1 Ocak 2019 itibariyle yerini 'Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'na bıraktığını aktaran İl Başkanı Altınsoy, "50 bin TL hibe ve 100 bin TL geri ödemeli olarak uygulanan destek üst limitleri yeni program ile artmış olup, imalatçı ve yenilikçi iş yapacak olan girişimciler 350 bin TL'ye kadar, diğer geleneksel sektörlerde faaliyet gösterecek girişimciler ise sağladığı istihdam performansına göre 50 bin TL'ye kadar destek alabileceklerdir" dedi. Programın destek oranının yüzde 75 olarak belirlendiğini kaydeden Altınsoy, girişimcinin kadın, genç, gazi, engelli ve şehit yakını olması halinde pozitif ayrım gözetilmesine devam edileceğini aktardı. Başvuruların yeni yıl ile birlikte başladığını bildiren Altınsoy, "Geleneksel girişimcilere verilecek olan destekler istihdam performansına göre verilecek olup, bu vesileyle hem azaltılmış bürokratik süreç odaklı destek alma imkanı sağlanacak hem de istihdam oluşturulmasına katkı sağlanmış olacaktır. Bununla birlikte, tüm başvuru ve ödeme süreçleri e-devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamındaki Yeni Girişimci Programı'na başvurular 1 Ocak 2019 itibariyle alınmaya başlayacaktır" dedi.



Ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösterecek olan girişimcilere Geleneksel Girişimci Programı kapsamında destek verilmeye devam edileceğini ifade eden Altınsoy, "Geleneksel Girişimci Programı kapsamında başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş ve kuruluş öncesi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi almış olan işletmelere destek sağlanacaktır. Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 5 bin TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 10 bin TL destek sağlanacaktır. Geleneksel Girişimci Programı Performans desteği kapsamında işletmelerin çalıştırdıkları personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödedikleri prim gün sayıları için hedeflenen asgari rakamlarına ulaşmaları durumunda 40 bin TL'ye kadar ilave hibe olarak destek sağlanacaktır" açıklamasında bulundu. Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 5 bin TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 10 bin TL destek sağlanacağına dikkat çeken Altınsoy, "İleri Girişimci Programı Performans desteği kapsamında işletmelerin çalıştırdıkları personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödedikleri prim gün sayıları için hedeflenen asgari rakamlarına ulaşmaları durumunda 40 bin TL'ye kadar ilave hibe olarak destek sağlanacaktır. Ayrıca, yüzde 75 hibe destek oranı ile Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği sağlanacaktır. Bu kapsamda işletmelere geri ödemesiz olarak 100 bin TL'ye kadar hibe destek verilecektir. İşletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200 bin TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300 bin TL'dir. Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın, Yerli Malı Tebliği'ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına yüzde 15 ilave edilerek yüzde 90 oranında destek sağlanacaktır" dedi. - AKSARAY

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