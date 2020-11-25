Başkan Altınsoy hastane ek hizmet binasını inceledi - Son Dakika

Başkan Altınsoy hastane ek hizmet binasını inceledi

25.11.2020 14:46
Başkan Altınsoy hastane ek hizmet binasını inceledi, System.String[]

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tamamlanma aşamasında olan 375 yataklı ek hizmet binasında çalışmaların son durumunu inceledi.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tamamlanma aşamasında olan 375 yataklı ek hizmet binasında çalışmaların son durumunu inceledi.

İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Hastane Başhekimi Dr. Hüseyin Mutlu ile birlikte yapımı büyük oranda tamamlanan 375 yataklı ek hizmet binasını inceledi. Başhekim Mutlu'dan çalışmalar hakkında bilgi alan İl Başkanı Altınsoy, müteahhit firma yetkilileri ile de çalışmaların son durumunu değerlendirdi. Yapılan ek hizmet binası ile hastaların daha iyi hizmet almalarının amaçlandığını, halkın yaşam kalitesini artırmak için diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanının da geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Altınsoy, "Yapımı büyük oranda tamamlanan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 375 yataklı ek hizmet binasının 2021 yılının ilk yarısında faaliyete girmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanlığımız tarafından tıbbi cihaz ve tefrişat için ödenek tahsisi yapılan ek hizmet binasının faaliyete girmesi ile birlikte toplam yatak kapasitesi 930'a ulaşacak. Aynı zamanda hastane inşaatı ile birlikte yeterli kapasitedeki kreş binasının teslimi de en kısa sürede yapılacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemizin şimdiden ilimize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi.

İnşaat çalışmalarının yanı sıra polikliniklerde incelemelerde bulunarak, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Altınsoy, hastane çalışanları ile de bir araya gelirken, sağlık personelinin her zaman destekçisi olduklarını ifade ederek, pandemi sürecinde göstermiş olduğu gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - AKSARAY

Başkan Altınsoy hastane ek hizmet binasını inceledi

Araştırma Hastanesi, Hüseyin Altınsoy, Aksaray, Hastane, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altınsoy hastane ek hizmet binasını inceledi - Son Dakika


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