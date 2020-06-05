Başkan Altınsoy: "Her kademedeki sağlık personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" - Son Dakika

Başkan Altınsoy: "Her kademedeki sağlık personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı canla başla mücadele eden her kademedeki sağlık personeline ayrı ayrı teşekkür etti.

Başkan Altınsoy:

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı canla başla mücadele eden her kademedeki sağlık personeline ayrı ayrı teşekkür etti.


Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik dönemde, canları pahasına büyük fedakarlıklar göstererek ön cephede savaşan tüm sağlık çalışanlarını tebrik eden Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, görev yapan doktor, hemşire, temizlik görevlisi ve her kademedeki sağlık personeli ayrı ayrı teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının yeni tip salgınının önlenmesi ve yayılmasının önüne geçilmesi açısından büyük bir özveriyle gecesini gündüzüne katıp, aileleri ve sevdiklerinden uzak kalarak, vatandaşların sağlıklarını kendi canlarının önüne koyarak görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiğini dile getiren Başkan Altınsoy, "Zorlu süreçleri güçlü devletimizin kararlı adımları, milletimizin birlik ve beraberliği ve Allah'ın izniyle atlatacağımıza inanıyorum. Yeter ki tedbirlere, kurallara, yönlendirmelere uyalım. Sağlık çalışanlarımız da bu zorlu süreçte kocaman yürekleri ve üstün görev ahlaklarıyla hepimizin medar-ı iftiharı oldular. Halen de her türlü riski göze alarak, evlerinden, çocuklarından ve kendi hayatlarından uzak kalıp hastalarının yanında yer alarak, milletimize umut ve güven olmaya devam ediyorlar. İnşallah bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız ama bir gün geriye dönüp baktığımızda, aklımızda kalan en büyük ve en güzel anı, sağlık çalışanlarımızın sevgi dolu kalpleri ve döktükleri alın terleriyle yazdığı muazzam bir başarı hikayesi olacaktır" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Hüseyin Altınsoy, AK Parti, Aksaray, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 11:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altınsoy: 'Her kademedeki sağlık personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum' - Son Dakika

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