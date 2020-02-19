Başkan Altınsoy ilin talepleri için Ankara'da görüşmelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, ilin talep ve beklentileri için Ankara'da çeşitli görüşmelerde bulundu.



Bir dizi temasta bulunmak üzere Ankara'ya giden İl Başkanı Hüseyin Altınsoy Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin danışmanlığına atanan Fatih Mehmet Altınsoy'u ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Ankara'da temasları kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i de makamında ziyaret eden İl Başkanı Altınsoy tarım ve çiftçi sorunlarını görüştü. Sosyal ve ekonomik refahın özünde, tarımın ve tarımsal sanayinin olduğunu hatırlatan Bakan Yardımcısı Fatih Metin, tarımsal sektörün gelişiminde üreticilerin önemine değinerek, hükümet olarak dün olduğu gibi, bugünde yarın da tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcilerine ve üreticilerine destek olmaya devam edeceklerini, tarım kenti Aksaray ile ilgili kendisine iletilen taleplerin ise imkanlar çerçevesinde karşılanacağını bildirdi. - AKSARAY