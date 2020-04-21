Başkan Altınsoy: "Sağlıkta destan yazdık" - Son Dakika
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Başkan Altınsoy: "Sağlıkta destan yazdık"

6 saat önce

Türkiye'nin yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Sağlıkta destan yazdık.

Başkan Altınsoy:

Türkiye'nin yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Sağlıkta destan yazdık. Yıllardır sağlık sistemine yapılan yatırımlar, erken ve yoğun tedavi uygulamaları, halkımızın sağduyusu ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde ülkemiz, dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir" dedi.


AK Parti Hükümetinin yıllardır sağlık alanında kapasite artırımına yönelik yatırımlar gerçekleştirdiğini kaydeden Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Türkiye'nin korona virüsle mücadelede bu yatırımların karşılığının alındığını belirtti. Bazı ülkelerdeki hastanelerin kapasiteleri yetersiz kalırken Türkiye'deki hastanelerin halen yüksek kapasiteyle hizmet vermeye devam ettiğine dikkati çeken Başkan Altınsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sağlık ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanmasının arkasındaki en büyük güç olduğunun, onun bu konudaki liderliği sayesinde Türkiye'de evrensel sağlık hizmetleri verildiğinin altını çizdi. Korona virüs testi yapılan ya da tedavisi uygulanan hiç kimseden herhangi bir ücret alınmadığını aktaran Altınsoy, Türkiye'nin yoğun bakım ünitesi kapasitesinin birçok ülkeyi geride bıraktığını, bu konuda Avrupa genelinde birinci sırada yer aldığını vurguladı. Hastalık belirtileriyle hastaneye başvuran hiçbir vatandaşın testten mahrum bırakılmadığını, Türkiye'de test sayısının hızla arttığını, bütün vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldığını belirten Altınsoy, "Yıllardır sağlık sistemine yapılan yatırımlar, erken ve yoğun tedavi uygulamaları, halkımızın sağduyusu ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde ülkemiz, dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, en kısa sürede tedavi, ilaç ve aşı bulunmasına yönelik çalışmalarında Bilim Kurulumuza da her türlü desteği sağladı. Her alanda büyük bir ilerleme kaydeden Bilim Kurulumuza müteşekkiriz. Korona virüsle mücadelemiz bitmedi. Bütün önlemleri almaya devam etmeli ve virüsün yeniden yayılmasını önlemek için bütün tedbirleri dikkatle uygulamalıyız. Şimdiden mevcut krizin de ötesine bakarak mücadele kapasitemizi ve kaynaklarımızı daha da geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.


Bu küresel salgınla mücadele ederken ülke içerisindeki yapısal reformların da bütün hızıyla devam ettiğine işaret eden Altınsoy, TBMM'nin gerekli yasal önlemlerin alınması için yorulmadan çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Türkiye'nin, bütün bunların yanı sıra diğer ülkelere de yardım eli uzattığına, uluslararası dayanışmayı sağlamaya çalışıp dünya çapında yardımlara öncülük yaptığına dikkati çeken Altınsoy, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve aziz milletimiz ne kadar güçlü, kararlı ve özverili olduğumuzu bütün dünyaya gösteriyor. Kaynağı ne olursa olsun, hiçbir tehlike karşısında pes edip teslim olmayacağımızı her gün daha güçlü şekilde kanıtlıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Altınsoy, Türkiye'yi bütün dünyaya örnek olacak şekilde, daha sağlıklı ve daha müreffeh kılmak için her gün daha fazla çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi. - AKSARAY

Hüseyin Altınsoy, AK Parti, Aksaray, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 12:01 Kaynak: İHA

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