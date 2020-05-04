Başkan Altınsoy: "Teşkilat olarak seferber olduk" - Son Dakika
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Başkan Altınsoy: "Teşkilat olarak seferber olduk"

6 saat önce

AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının aktif bir biçimde korona virüs mücadele sürecine dahil olduğunu vurgulayan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, tüm teşkilatlarla 65 yaş üstündeki üye ile birebir görüşmeler yapıldığını belirtirken, şehit ailelerine de tek tek ulaşıldığını...

Başkan Altınsoy:

AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının aktif bir biçimde korona virüs mücadele sürecine dahil olduğunu vurgulayan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, tüm teşkilatlarla 65 yaş üstündeki üye ile birebir görüşmeler yapıldığını belirtirken, şehit ailelerine de tek tek ulaşıldığını ve ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.


AK Parti Aksaray İl Başkanlığının koordinasyonunda tüm il yönetim kurulunun yoğun mesaisi ile mahalle başkanları ile birlikte köy ve mahalle muhtarın arandığını belirten Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Teşkilatın uç beyleri mahalle başkanlarımız ise, devletimizin uç beyleri de muhtarlarımızdır. Onların bu sürece aktif katılımı, salgınla mücadelemizi ve aldığımız tedbirleri daha etkin kılmaktadır. Muhtarlarımız, bulundukları bölgeleri en iyi tanıyan, vatandaşla aramızdaki en sağlam köprülerimiz. Hepsine sürece verdikleri katkılar için teşekkür ediyorum" dedi. İl Başkanı Altınsoy, "Şu ana kadar, il yönetimi olarak hemen hemen tüm köy ve mahalle muhtarımızla görüştük. Mahallelerine ilişkin tespit ve önerilerini alarak; Valiliğimiz üzerinden yürütülen yardım, destek çalışmaları ile ilgili bilgiler verdik, ilgili kurumların yönlendirilmesi, paylaşımların artmasına gayret gösterdik. Gördük ki, yaşadıkları yere hakim olan, günlük hayatın bazı durumlarında vatandaşımıza uzanan ilk ve son el olarak muhtarlarımızın çabası da çok büyük. Tüm kesimlerin eli taşın altında. Bu umudumuzu daha da artırıyor. Biz onların misyonlarını her zaman kabul ettik ve kendilerini destekledik. Şimdi de el birliği ile bu sıkıntılı süreçte halkımızı doğru bilgilendirmek ve dertlerine çare olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.


Mahalle başkanları ile oldukça verimli bir bilgi transfer sistemi oluşturmalarının yanı sıra, üyelerine de birebir ulaştıklarını söyleyen Başkan Altınsoy, "Şu ana kadar, İlçe Başkanlıkları üzerinden 65 yaş altı ve üstü binlerce üyemizle görüştük. Korona virüs ile mücadele sürecine ilişkin gerek ülke geneli gerekse Aksaray çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmeler yaparak, görüş ve önerilerini aldık. Her birini; kurallara uyulması konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiği ile ilgili uyardık. Biz, bilindiği üzere, mahalle başkanlıklarımızı çok önemsiyoruz. Bu nedenledir ki 'uç beyi' dediğimiz mahalle başkanımız ile aktif bir bilgi paylaşım ağı oluşturduk. Her ilçemizin teşkilat başkanı, mahalle başkanı ve ilgili il yöneticimizin de olduğu bu uygulama ile bilgilendirme ve uyarılarımızı sıcağı sıcağına paylaşabiliyoruz. Ne mutlu ki, öngörülü bir planlama ve yerinde kararlarla meseleye neredeyse sıfır hatayla sahip çıkan bir merkezi idare söz konusu. Bizlere ise, bu sağlam ve kararlı adımlara eşlik etmek, halkımızı üzerine düşeni yapması için teşvik ederek; darda olan vatandaşlarımızın yanında olmak. İnşallah, az kaldı diyoruz. İnşallah bu gayret; bize çifte bayram getirecek" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Hüseyin Altınsoy, AK Parti, Aksaray, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 01:50 Kaynak: İHA


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