AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti ile başlayan iktidarın ülkede bütün vatandaşları kucakladığını belirterek, "Türkiye kayıp yıllarını AK Parti ile yeniden kazandı" dedi.



Ülkenin özellikle 1990 yıllarında büyük sıkışıklık yaşadığını, darbelerle, muhtıralarla bu sıkışıklığın giderilmesinin amaçlandığını belirten İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, o dönemdeki siyasetin ülkeyi çağın gerisinde bıraktığına dikkat çekti. AK Parti ile Türkiye'nin aradaki farkı kapatarak çağın ötesine geçmeye başladığına işaret eden İl Başkanı Altınsoy, "Türkiye kayıp yıllarını AK Parti İktidarı ile yeniden kazanmıştır. Omuz omuza, gönül gönüle verdik, Türkiye'yi ve ilimizi hep birlikte tarihinin en büyük başarılarıyla, en büyük yatırımları ile tanıştırdık. Hamdolsun günden güne büyüyor ve gelişiyoruz" diye konuştu.



Türkiye'nin son 18 yılda içeride güçlendikçe dışarıda da güçlenip itibar kazandığının, Türk ekonomisi büyüdükçe Türk diplomatlarının da etkisinin büyüdüğünün altını çizen Başkan Altınsoy, "Türkiye bölgenin artık sorun çözen ülkesi haline geldi. Hamdolsun tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimize asla yakışmayan kötü tablolara son verdik. Türkiye güçlenince daha önce ülkemize ayar verme yarışına girenlerin nasıl kendilerine çeki düzen verdiklerini bizzat tecrübe ettik. Batı ülkeleri başta olmak üzere diğer devletlerin politikalarını, ekonomisi, demokrasisi, ihracatı güçlü bu yeni Türkiye'ye nasıl adapte ettiklerini bizzat yaşadık. Artık emir alan değil sözü dinlenen, görüşü aranan bir ülke haline geldik. Bunu da milletimizin duası, desteği sayesinde başardık. Şuan Suriye, Irak, İsrail, Libya ve Akdeniz'de büyük bir mücadele içerisindeyiz. Öte yandan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok başarılı bir diplomasi başarısı ortaya koyuyoruz. ABD ve Rusya ile diplomatik ilişkilerle Türkiye olarak hem masada ve hem da sahada ortaya koyuyoruz. Konuşması istenince konuşan, susması istenince susan o eski Türkiye tarihte kaldı. Hem sahada hem de masada söz sahibi güçlü Türkiye var artık" diye konuştu. - AKSARAY