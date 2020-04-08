Başkan Altınsoy: "Türkiye yeni hükümet sisteminin gücünü kullandı" - Son Dakika
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Başkan Altınsoy: "Türkiye yeni hükümet sisteminin gücünü kullandı"

6 saat önce

Türkiye'nin korona virüse karşı verdiği etkili mücadelenin dünyaya örnek olduğuna işaret eden AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hızlı karar alma yönünde sağladığı avantaj bir kez daha ortaya çıktı" dedi.

Başkan Altınsoy:

Türkiye'nin korona virüse karşı verdiği etkili mücadelenin dünyaya örnek olduğuna işaret eden AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hızlı karar alma yönünde sağladığı avantaj bir kez daha ortaya çıktı" dedi.


İtalya, Almanya gibi parlamenter sisteme sahip ülkelerin korona virüse karşı önlem almakta geciktiğini, Türkiye'nin ise hızlı ve etkili kararlarla fark attığını belirten Başkan Altınsoy, Türkiye'nin bu süreçte yeni hükümet sisteminin gücünü kullandığını vurgulayarak, "Dünyada siyasal sistemlerin ne kadar zafiyet içinde olduğu görüldü. Batı demokrasilerinin cilası yine döküldü. Türkiye halka dayalı siyasal sistem işleyişinin ne olduğunu dünyaya kanıtladı" dedi. Parlamenter sistemde hükümetlerin karar alabilmeleri için bakanlar kurulunda oy birliği sağlaması şartı olduğuna dikkat çeken Başkan Altınsoy, bunun da önemli zafiyetlere ve zaman kayıplarına neden olduğunu vurguladı. İtalya'da virüsün hızla yayılmasının önüne geçilememesinde bunun etkisinin büyük olduğunu dile getiren Altınsoy, "İtalya'da gerçek anlamda bir hükümet faaliyeti yok. Yayılma büyük ölçüde bundan kaynaklandı. Almanya'da bakanlar kurulu üzerinden süreç yönetimi yapmaya çalıştı, geç kaldı. Yarı başkanlık olan Fransa'da Cumhurbaşkanı ile Başbakan ve Bakanlar Kurulu uyumu sağlanmaya çalışıldı. O ülkelerde tabii bu salgında başka etkenler de mutlaka var ama hükümet modellerinin de ciddi etkisi var" dedi.


Türkiye'de ise Çin'de ilk teşhisin konulmasından itibaren Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kararıyla önlem alma sürecinin hemen başladığına dikkat çeken İl Başkanı Altınsoy, "Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı kararıyla tüm bakanların harekete geçmesi imkanı var. Anayasa'da 'Yürütme görevi ve yetkisi Cumhurbaşkanına aittir' diyor. Bunun anlamı, 'Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin her konuda tek başına karar alabilir' demektir" ifadelerini kullandı. "Bizim yeni sistemde kabine bir karar alma mekanizması değil, bir istişare mekanizması, görüş alma mekanizması" diyen Altınsoy, "Cumhurbaşkanı karar aldığı anda diğerleri talimatla hemen uygulamaya geçiyor. Bakanlar kendi aralarında artık geçmişte olduğu gibi bir alan hakimiyeti ya da güç ilişkileri üzerinden bir süreç yönetimi yapmıyorlar. Eşgüdüm içinde çalışıyorlar. Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra hız kazanmasının iki temel sebebi var: Biri son derece güçlü bir ülke liderine sahip olmak, ikincisi de bu yeni sistem. İkisi birbirini tamamlayarak bize avantaj sağlıyor" şeklinde konuştu.


İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, bunun yeni sistemin avantajını yaşadığımız ilk konu olmadığını, daha önce döviz kuru saldırısı ve Suriye sınırlarındaki askeri harekatlar başta olmak üzere birçok konuda da bu sayede başarılı olduğumuzu vurguladı. Muhalefetten virüse karşı alınan hızlı ve etkili önlemlerle ilgili gelen destek açıklamalarına dikkat çeken Başkan Altınsoy, bu durum, sağladığı avantajlar görüldükçe yeni sisteme duyulan güvenin daha da pekişeceğinin işareti olarak değerlendirdi. - AKSARAY

Hükümet, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:41 Kaynak: İHA

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