Başkan Altınsoy: "Yatırımcılar her zaman baş tacımız" - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Altınsoy: 'Yatırımcılar her zaman baş tacımız' - Son Dakika

Başkan Altınsoy: "Yatırımcılar her zaman baş tacımız"

6 saat önce

Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "İstihdama katkı sağlayan tüm yatırımcılar baş tacımızdır" dedi.

Başkan Altınsoy:

Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "İstihdama katkı sağlayan tüm yatırımcılar baş tacımızdır" dedi.


Parti olarak yapılan tüm faaliyetlerde aktif bir şekilde rol gösteren AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, esnaf ve vatandaşların yanı sıra farklı noktalarda da temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Sağlanan destek ve teşvikler ile birlikte son yıllarda hızla gelişen ve büyüyen Aksaray Organize Sanayi Bölgesine her geçen yıl ilgi artarak devam ediyor. Bölgede faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret eden İl Başkanı Altınsoy, makine ve ekipmanlarına yönelik genel durumu, istihdam ve ihracat rakamları ve üretim kapasiteleri hakkında bilgi aldı.


Faaliyette bulunan her bir fabrikanın Aksaray'ın istihdamına ve ülke ekonomisine büyük ölçüde katkıda bulunduğunu anımsatan Başkan Altınsoy, "Yatırımcı olan fabrika sahiplerini yürekten kutluyorum. İlimizde istihdama katkıda bulundukları için tebrik ediyor, ticaretlerinde başarılar diliyorum. Yatırımcı her zaman baş tacımız. Çok hızlı gelişen Organize Sanayi Bölgemiz teşviklerinde katkısı ile her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Aksaray OSB'si, Türkiye genelinde belki eşine hiç rastlanılmayacak bir şekilde büyüdü ve gelişti. OSB'deki fabrikalarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Varsa sorunlarını çözmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi. - AKSARAY

Hüseyin Altınsoy, AK Parti, Aksaray, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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