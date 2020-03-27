Başkan Altun, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla aradı - Son Dakika

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla aradı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altun telefonla görüştüğü vatandaşlardan ihtiyaçları için kendilerine ulaşmalarını istedi.

Vatandaşları koronavirüse karşı uyaran Altun, "Bizler size her konuda yardımcı olacağız. Ne zaman isterseniz belediyemizi ve beni arayabilirsiniz. Rabbim sizlere hayırlı uzun ömürler versin. Bu süreci hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.