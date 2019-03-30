Başkan Altun'dan Arabanlı Çiftçilere Sağanak Yağış Uyarısı
57 dakika önce
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin Güneydoğu bölgesinde sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve yer yer kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yaptığı basın açıklamasıyla Arabanlı çiftçileri uyardı.
Araban
Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun
, Türkiye
Ziraat Odaları Birliğinin Güneydoğu bölgesinde sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını
, yıldırım ve yer yer kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yaptığı basın açıklamasıyla Arabanlı çiftçileri uyardı.
Yaptığı yazılı açıklama ile ani sel ve su baskınına karşı uyarılarda bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Yurdun güneydoğu kesimlerinde halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, pazar günü akşam saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında yer yer kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı Arabanlı çiftçilerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" uyarısında bulundu. - GAZİANTEP
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:10 Kaynak: İHA
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor
Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor
KKTC'yi Sel Vurdu! Evleri Su Bastı, Araçlar Sürüklendi
Hulusi Akar Suriye Sınırındaki İleri Müşterek Harekat Merkezinin Açılışına Katıldı