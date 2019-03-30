Son Dakika Haberleri: Başkan Altun'dan Arabanlı Çiftçilere Sağanak Yağış Uyarısı

Başkan Altun'dan Arabanlı Çiftçilere Sağanak Yağış Uyarısı

57 dakika önce

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin Güneydoğu bölgesinde sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve yer yer kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yaptığı basın açıklamasıyla Arabanlı çiftçileri uyardı.

Başkan Altun'dan Arabanlı Çiftçilere Sağanak Yağış Uyarısı, System.String[]
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin Güneydoğu bölgesinde sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve yer yer kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yaptığı basın açıklamasıyla Arabanlı çiftçileri uyardı.

Yaptığı yazılı açıklama ile ani sel ve su baskınına karşı uyarılarda bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Yurdun güneydoğu kesimlerinde halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, pazar günü akşam saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında yer yer kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı Arabanlı çiftçilerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" uyarısında bulundu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:10 Kaynak: İHA

Hasan Altun, Araban, Güncel
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